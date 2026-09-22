Vol vers Istanbul stoppé net : 7 kg d’or et 20 000 euros saisis à l’aéroport d’Oran

Un voyageur ne verra finalement pas Istanbul de sitôt. À l’aéroport international Ahmed Ben Bella d’Oran, les policiers en poste dans l’aérogare ont mis la main sur plus de sept kilogrammes d’or coulé sous forme de lingots, dissimulés par un passager sur le point de quitter le territoire national. Une somme de 20 000 euros en liquide complétait le butin.

7 kg de lingots saisis à l’aéroport d’Oran

L’interception s’est produite lors des vérifications d’usage précédant l’embarquement. Les services de police du hub oranais ont découvert, en inspectant les effets du voyageur, une quantité de métal précieux dépassant les sept kilos, préparée en barres prêtes à passer la frontière. Le passager avait pour destination la métropole turque.

À la marchandise s’ajoutait un montant non négligeable en devises étrangères. Les 20 000 euros retrouvés en sa possession dépassent largement les plafonds autorisés par la réglementation algérienne des changes. L’ensemble a été saisi et l’affaire confiée aux procédures judiciaires habituelles.

Le voyageur interpellé devra désormais s’expliquer devant la justice. Il encourt des poursuites pour contrebande et violation de la législation sur les mouvements de capitaux, des qualifications sévèrement sanctionnées par le code pénal algérien.

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Istanbul, destination privilégiée des filières du métal jaune

La ville turque revient avec insistance dans les dossiers traités par les services de sécurité algériens. Sa place financière, ses souks de bijouterie et la densité des liaisons aériennes en font un point de chute naturel pour ceux qui cherchent à écouler des lingots hors de tout circuit légal.

Le phénomène a pris une telle ampleur qu’il a débouché sur des procès retentissants. Une affaire de contrebande de lingots impliquant douze prévenus a occupé le tribunal de Dar El Beïda, révélant un montage où se mêlaient blanchiment, infractions au régime des changes et complicités internes.

Il y a quelques semaines, une opération de transfert illicite de 120 000 euros vers la Turquie montée par trois hommes présentés comme une équipe organisée.

L’or attire d’autant plus qu’il concentre une valeur considérable dans un volume réduit. Quelques barres glissées dans une doublure ou un bagage à main représentent des dizaines de millions de dinars, sans laisser la moindre trace bancaire derrière elles.

Le trafic d’or met sous pression les personnels aéroportuaires

Les enquêtes menées ces derniers mois ont montré que certaines filières bénéficiaient d’appuis à l’intérieur même des aérogares. La justice algérienne a frappé fort sur ce terrain, en prononçant dix ans de prison ferme contre deux policiers de l’aéroport d’Alger reconnus coupables d’avoir facilité le passage de l’or vers la Turquie.

Dans ce même dossier, plusieurs bijoutiers de Blida ont été condamnés à des peines allant de deux à huit ans d’emprisonnement, assorties d’amendes lourdes. Le Trésor public, constitué partie civile, a obtenu réparation. Trois prévenus ont en revanche été mis hors de cause.

Les stratagèmes déployés par les contrebandiers varient à l’infini. Un homme d’affaires avait notamment été démasqué à Alger alors qu’il se faisait passer pour un parlementaire pour franchir les contrôles, fortune emballée dans du papier aluminium.

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