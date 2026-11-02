Vol de véhicules : 18 arrestations et 20 voitures récupérées, dont celles recherchées par Interpol

18 personnes ont été interpellées dans le cadre du démantèlement d’une organisation criminelle qui faisait circuler des voitures volées entre l’Algérie et l’étranger. Menée par le Service central de lutte contre le crime organisé (SCLCO) de la Sûreté nationale, l’opération a permis de remettre la main sur une vingtaine de véhicules de gabarits et de catégories variés. Plusieurs d’entre eux faisaient l’objet d’un avis de recherche international émis par Interpol.

La structure criminelle s’était spécialisée dans deux activités complémentaires : la soustraction de véhicules et leur acheminement clandestin hors du territoire. Les voitures récupérées provenaient de régions dispersées à travers le pays, signe d’un rayon d’action particulièrement large.

Les enquêteurs du SCLCO ont combiné exploitation technique et travail de terrain pour remonter la filière. Leurs investigations se sont déployées dans plusieurs wilayas simultanément. C’est cette approche croisée qui a fini par identifier les 18 membres du groupe, puis par conduire à leur arrestation.

Le mode opératoire rappelle celui d’autres structures neutralisées ces derniers mois. En août dernier, un réseau de vol de voitures actif à l’échelle nationale avait été démantelé à Alger, avec treize véhicules restitués à leurs propriétaires légitimes.

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40 dossiers de base falsifiés pour blanchir les voitures volées

La clé du système reposait sur la paperasse. Les fouilles ont mis au jour 40 dossiers de base accompagnés de documents administratifs contrefaits. Ces pièces permettaient de donner une existence légale à des véhicules qui n’auraient jamais dû reprendre la route.

Une fois le dossier reconstitué de toutes pièces, la voiture volée retrouvait une identité neuve. Elle pouvait alors rouler en toute discrétion avec des données falsifiées, échappant aux contrôles de routine. Des plaques d’immatriculation contrefaites complétaient ce maquillage administratif.

Cette technique n’a rien d’inédit chez les trafiquants. La police de Tissemsilt avait déjà mis au jour un procédé reposant sur la falsification de dossiers automobiles au printemps dernier, lors d’une opération qui avait permis de récupérer dix-sept voitures.

74 millions de centimes saisis et des suspects déférés à Rouiba

Au-delà des véhicules et des papiers, les policiers ont mis la main sur 74 millions de centimes. Cette somme est directement liée aux activités illicites du groupe, selon les constatations des enquêteurs. L’ensemble des saisies a été placé sous scellés.

Toute l’opération s’est déroulée sous le contrôle de la justice, le parquet compétent ayant encadré chaque étape de la procédure. Les 18 suspects ont ensuite été conduits devant le procureur de la République près le tribunal de Rouiba, à Alger.

Le crime organisé sous pression des services de sécurité

Les structures centrales et régionales de lutte contre la criminalité organisée multiplient les coups de filet. Du côté d’Oran, une organisation adossée à 33 sociétés écrans avait été démantelée après avoir fait transiter des milliers de milliards de centimes en espèces.

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Plus récemment, 25 personnes ont été déférées dans une affaire mêlant faux, évasion fiscale et recyclage d’argent, avec un préjudice colossal pour le Trésor public. Un point commun relie toutes ces affaires : le recours systématique au faux document comme outil central de dissimulation.

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