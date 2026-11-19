Le vol d’un camion signalé dans la wilaya aura suffi à faire tomber toute une organisation. La police judiciaire de Boumerdès a interpellé sept individus soupçonnés d’avoir bâti une véritable filière de vol de véhicules, doublée d’un atelier de falsification de documents officiels. L’opération, menée la semaine dernière, s’est soldée par la saisie d’une arme à feu, de munitions, de cachets contrefaits et de résine de cannabis.

Vol de véhicules à Boumerdès : une enquête lancée après la disparition d’un camion

Les investigations ont démarré après le signalement du vol d’un camion sur le territoire de compétence de la sûreté de wilaya. Les éléments de la brigade chargée de la lutte contre le vol de véhicules ont exploité les premiers éléments recueillis sur le terrain. En un temps jugé record par la DGSN, les enquêteurs ont identifié chacun des membres présumés du groupe avant de procéder à leur arrestation.

Le rayon d’action de cette structure dépassait largement les frontières de Boumerdès. Selon les éléments communiqués, ses membres opéraient dans plusieurs wilayas du centre du pays. Une fois les véhicules dérobés, ils en modifiaient les papiers pour les écouler sur le marché et les remettre en circulation en toute apparence de légalité.

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Une arme à feu et des cachets contrefaits parmi les saisies

Les perquisitions, conduites sous la supervision du parquet, ont livré un inventaire parlant. Les policiers ont récupéré le camion dérobé ainsi qu’une moto volée. Ils ont également mis la main sur un pistolet accompagné de munitions réelles, classées en quatrième catégorie, et sur une arme d’alarme.

Trois autres véhicules de types variés ont été immobilisés, de même que le matériel qui servait aux vols et aux opérations de falsification. S’y ajoutent une quantité importante de documents administratifs, officiels et bancaires contrefaits, des cachets falsifiés, et deux plaques de kif traité.

La présence simultanée d’armes, de stupéfiants et d’un arsenal de faux papiers illustre la polyvalence de ce type de groupes. Les charges retenues couvrent d’ailleurs un spectre large : vol, faux et usage de faux dans des écrits officiels, trafic de drogue et détention d’armes sans autorisation.

Des filières structurées qui maquillent les véhicules dérobés

Le schéma observé à Boumerdès rappelle celui d’autres bandes démantelées cette année. Certaines revendent les voitures après avoir refait leurs documents, d’autres préfèrent les désosser pour écouler les pièces. En mai dernier, la Gendarmerie nationale avait mis fin aux activités d’un groupe qui volait des camions avant de les démonter pour en revendre les pièces.

La capitale a connu un cas comparable au début du mois d’octobre. Une brigade spécialisée y avait bouclé, après quatre mois de travail, un dossier ayant conduit à sept arrestations et à la récupération de huit voitures. Plusieurs mis en cause faisaient alors l’objet de mandats d’arrêt pour des faits bien plus lourds.

Utile à signaler que les sept suspects ont été déférés devant le procureur de la République près le tribunal de la ville. La justice déterminera les suites à donner à ce dossier qui combine criminalité organisée, falsification et détention d’armes.

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