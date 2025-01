Vol TUI Fly Bruxelles – Alger : une panne technique plonge les passagers dans la frayeur

Un avion de la compagnie aérienne TUI Fly reliant la ville de Bruxelles en Belgique à l’aéroport de Houari Boumediene à Alger a été contraint de faire un atterrissage d’urgence, suite à une panne technique dans l’appareil en question.

Un état de panique et de frayeur s’est emparé des passagers de ce vol, notamment après l’annonce de l’atterrissage d’urgence faite par le commandant de bord.

Un avion effectuant le vol Bruxelles – Alger contraint d’atterrir en urgence

Les faits remontent au lundi dernier, l’avion de la compagnie aérienne effectuant le transport de 175 passagers sur la ligne Bruxelles – Oran – Alger est parti avec un peu de retard depuis la Belgique, mais rien ne présageait un retour à destination.

Cependant, une heure après le décollage, l’équipage de l’appareil a informé les passagers du vol que leur avion n’atterrirait pas en Algérie. Notamment, en raison d’une panne technique. Par ailleurs, l’avion a été contraint de rebrousser chemin vers l’aéroport de Bruxelles Zaventem.

Grosse frayeur à bord du vol vers Alger

Au moment où l’équipage du vol annonce les consignes de sécurité à suivre, une grosse frayeur s’est emparée des 175 voyageurs transportés par l’avion en question. En effet, alors que certains passagers pleuraient, d’autres criaient en raison du bruit qui résonnait depuis l’arrière de l’avion, et qui a duré une quarantaine de minutes.

Finalement, plus de peur que de mal, l’atterrissage s’est bien déroulé et tous les passagers sont arrivés en Belgique sains et saufs. Par ailleurs, selon la porte-parole de la compagnie aérienne, qui s’est exprimée à SudInfo, « C’est par précaution que l’appareil a été rapatrié. Et c’est, en effet, à Brussels Airport que se trouvent nos hangars et tous nos techniciens qui ont inspecté l’avion pour déterminer les causes de ce souci technique » a-t-elle fait savoir.

Les passagers de TUI Fly ont été pris en charge par la suite. En effet, après avoir récupéré leurs bagages, ces voyageurs ont pu dormir à l’hôtel ou rentrer chez eux aux frais de la compagnie aérienne belge. Et ce, avant d’être réorienté vers un autre vol.

