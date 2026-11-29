Frayeur à bord d’un vol Transavia Toulouse-Alger vendredi 27 novembre 2026. Contraint d’interrompre son trajet peu après avoir quitté le sol, l’appareil a émis un code transpondeur d’urgence avant de rebrousser chemin. L’avion s’est reposé en urgence sur le tarmac de Toulouse-Blagnac, bouclant ce vol avorté en moins d’une heure.

Le trajet entre Toulouse et Alger aura finalement tourné court. Vendredi 27 novembre, un Boeing 737-800 opéré par Transavia a été contraint de rebrousser chemin quelques instants seulement après son décollage de l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Alors qu’il survolait encore les environs de la Ville rose, l’appareil a déclenché une alerte d’urgence.

Selon les relevés de la plateforme Flightradar24, le vol TO7338, qui avait quitté le tarmac à 18 h 18, a émis le code transpondeur 7700 quatre minutes plus tard, à 18 h 22 précises.

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Alerte déclenchée à 2 500 mètres d’altitude

L’incident n’a pas échappé aux observateurs du trafic aérien. Sur le réseau social X, le compte spécialisé Flightdrama a rapidement relayé l’alerte dès vendredi soir : « Le vol TO7338 de Transavia France a signalé une urgence (code transpondeur 7700) peu après son décollage de Toulouse à destination d’Alger. » Au moment de déclencher ce signal, l’appareil évoluait à quelque 2 500 mètres d’altitude, à une vingtaine de kilomètres seulement de la préfecture haut-garonnaise.

Dans le jargon aéronautique, le code 7700 permet à un équipage de signaler une situation d’urgence générale aux contrôleurs aériens. S’il déclenche immédiatement une prise en charge prioritaire, il ne précise pas la nature exacte de l’incident à bord (problème technique, urgence médicale, etc.).

Quelques instants après l’activation de cette alerte, la trajectoire du Boeing s’est brusquement modifiée. « Le vol TO7338 de Transavia France a viré vers le sud et semble se préparer à retourner à Toulouse », précisait ainsi le compte Flightdrama dans une nouvelle mise à jour.

🚨 #BREAKING: Transavia France flight TO7338 has declared an emergency (squawk 7700) shortly after departing Toulouse for Algiers. The Boeing 737-800 (F-HUYC) was at approximately 8,200 feet when the emergency alert appeared on flight tracking services. The nature of the emergency is currently unknown. We’ll provide updates as more information becomes available. #Transavia #Aviation La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic. — Flightdrama (@flightdrama) November 27, 2026

Que s’est-il passé à bord du vol Transavia ?

Le compte spécialisé a ensuite retracé la descente de l’appareil jusqu’à son alignement sur les pistes de Toulouse-Blagnac. D’après les relevés de Flightradar24, le Boeing s’est finalement posé à 18 h 59, après avoir couvert près de 300 kilomètres. Un vol écourté qui n’aura duré qu’une quarantaine de minutes.

À ce stade, les causes exactes de ce retour précipité restent inconnues. La plateforme PlaneTrack confirme bien l’enregistrement du code 7700 à 18 h 22, mais appelle à la prudence : aucun autre indicateur critique n’a été détecté dans les paramètres de vol. Le site spécialisé rappelle ainsi que le déclenchement de ce signal ne permet pas, à lui seul, de déterminer la nature précise de l’incident.

Pour l’heure, aucune communication officielle n’est venue éclairer les motifs de ce retour anticipé. De même, aucune précision n’a filtré quant à un éventuel réacheminement des passagers vers Alger au cours de la soirée. Une certitude demeure : le Boeing 737-800 a bel et bien regagné Toulouse-Blagnac, mettant un terme définitif à cette liaison vers l’Algérie.

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