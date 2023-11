Vol Transavia Oran : un avion atterrit à Tlemcen sans prévenir les passagers

Des passagers embarqués pour Oran ont été surpris de se retrouver à Tlemcen après l’atterrissage de leur vol Transavia. La séquence vidéo capturée à bord témoigne de leur désarroi, conséquence d’un changement d’itinéraire non annoncé par le pilote ou l’équipage.

Le mystère s’est éclairci une fois à l’aéroport international Zenata – Messali-Hadj : le brouillard a contraint le pilote à ce détour imprévu. Plutôt que de rebrousser chemin vers la France, la décision a été prise de se poser à Tlemcen. Après des explications rassurantes, une fois les conditions météorologiques favorables, les passagers ont repris leur route vers l’aéroport Ahmed-Ben Bella.

Cette péripétie a semé le trouble parmi les voyageurs qui ont exprimé leur mécontentement, bien que la situation se soit résolue dans le calme une fois les explications fournies.

Air Algérie : l’expansion ambitieuse de son réseau aérien

Lors d’une récente audition, Yacine Benslimane a partagé les ambitions d’Air Algérie pour étendre son réseau de vols internationaux. Il a notamment évoqué le lancement réussi des liaisons vers Johannesburg, Douala et Addis-Abeba.

Mais la compagnie ne compte pas s’arrêter là. Elle envisage l’ouverture prochaine de 16 nouvelles lignes aériennes. Ces ajouts incluent des destinations telles qu’Amsterdam (Pays-Bas), Londres (Gatwick) au Royaume-Uni, mais aussi New York (États-Unis), Caracas (Venezuela) et La Havane (Cuba).

Ce plan d’expansion prévoit également des liaisons vers Guangzhou et Hong Kong en Chine, Kuala Lampur en Malaisie, ainsi que Lagos et Abuja au Nigeria, Dar-Essalam en Tanzanie, et Libreville au Gabon.

Cette initiative d’Air Algérie traduit une volonté affirmée de s’implanter sur de nouvelles routes internationales, offrant ainsi aux voyageurs un éventail élargi de destinations.