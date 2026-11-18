Un homme soupçonné d’avoir dérobé les roues d’une voiture en stationnement a été arrêté dans la capitale. L’annonce est tombée ce mercredi par voie de communiqué : les policiers ont non seulement mis la main sur l’auteur présumé, mais aussi récupéré l’intégralité des pièces volées.

L’opération a été conduite par la brigade de police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Sidi M’hamed, au cours de cette semaine.

Ce vol de roues à Alger s’ajoute à une série d’affaires qui préoccupent les automobilistes de la capitale, confrontés à un phénomène de dépouillement de véhicules garés en pleine rue.

À LIRE AUSSI : Harraga à Alger : neuf passeurs présumés arrêtés, 3 milliards de centimes saisis

Une plainte de citoyen déclenche l’enquête à Sidi M’hamed

Tout démarre avec la démarche d’un habitant. Après avoir constaté la disparition des roues de sa voiture, il se rend au siège du service de police pour déposer une plainte. Ce signalement devient le point de départ des investigations.

Les policiers ouvrent alors une procédure sous l’autorité du parquet territorialement compétent. Le travail s’appuie sur des moyens techniques, une méthode désormais courante dans ce type de dossier. Les mêmes outils avaient notamment servi lors du démantèlement d’un réseau national de vol de voitures à Alger, où neuf personnes avaient été interpellées.

Cette exploitation d’éléments techniques a fini par livrer l’identité de l’auteur présumé. Un résultat obtenu en quelques jours seulement, bien loin des procédures qui s’étirent parfois sur plusieurs mois.

À LIRE AUSSI : Immigration clandestine : plus de 4 milliards de centimes saisis et 7 suspects arrêtés

Une arrestation préparée et un butin restitué

L’interpellation n’a rien d’improvisé. Selon le communiqué de la police, les enquêteurs ont agi suivant un plan établi à l’avance. Une approche qui rappelle celle adoptée lors de la traque d’un gang de voleurs de véhicules dans la capitale, close après plus de quatre mois d’investigations.

L’opération a porté ses fruits sur deux plans. D’abord, les roues du véhicule de tourisme ont été retrouvées et récupérées. Ensuite, les policiers ont saisi le matériel employé pour commettre le délit, un élément qui éclaire le mode opératoire du mis en cause.

Ce détail n’est pas anodin. Démonter des roues suppose des outils adaptés et un minimum de préparation. Les auteurs de ce genre de vol de pièces détachées opèrent souvent de nuit, à l’abri des regards, comme l’avait montré une affaire similaire à Kouba où trois suspects ont été écroués pour le vol de portières d’une Audi A3.

À LIRE AUSSI : Faux sites AADL et BaridiMob : 600 victimes piégés, 7 arrestations et 70 millions saisis