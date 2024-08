Vol Paris – Alger : un imprévu force un avion d’ASL Airlines à faire demi-tour

Un vol de la compagnie aérienne ASL Airlines reliant Paris à Alger a dû faire demi-tour après avoir décollé de l’aéroport de Roissy. L’incident s’est déroulé samedi 24 août 2024, en raison d’un sérieux problème technique.

Après avoir pris un peu d’altitude, le commandant de bord a constaté que le train d’atterrissage ne s’était pas rétracté. Il a donc décidé de retourner à son point de départ. Car ce genre de problèmes techniques peuvent compromettre la sécurité du vol et engendrer de graves conséquences.

L’atterrissage a été fait en urgence, avec un suivi minutieux de la part des équipes de secours. Bien qu’aucun problème direct n’ait été signalé avec les voyageurs, ils ont subi un retard de quatre heures à cause de l’incident.

Incident en plein vol : le train d’atterrissage en cause !

Bien que ce type de problèmes techniques soient rares, cet incident met en lumière l’importance des protocoles de sécurité aérienne. En effet, le train d’atterrissage constitue un élément mécanique crucial pour le décollage et l’atterrissage d’un avion. Il se rétracte lorsque l’avion est en vol et permet de diminuer la traînée aérodynamique. De plus, il assure une consommation adéquate du carburant.

En cas de défaut de rétraction, la consommation de carburant et la résistance de l’air augmente de manière significative. Cela affecte la performance globale de l’avion. Par ailleurs, ce dysfonctionnement peut également provoquer une instabilité difficile à gérer lors de l’atterrissage, ainsi qu’une usure des composants.

ASL Airlines mobilise un autre avion

Cela dit, sans l’intervention du commandant de bord et de l’équipage pour rebrousser chemin. L’incident qui a eu lieu, samedi dernier, à l’aéroport Charles de Gaulle aurait pu engendrer des dégâts structurels et compromettre la sécurité des passagers et du personnel de bord.

En somme, les voyageurs allant de Paris à Alger ont dû patienter plus de quatre heures à l’aéroport. Cependant, ils ont été épargnés, car le problème a été maitrisé à temps. La compagnie aérienne ASL Airlines a mobilisé un autre avion pour assurer le voyage vers Alger en toute sécurité.

