Vol Oran – Paris : un avion de Transavia atterrit d’urgence après des menaces de mort

Un des avions de la compagnie low cost, Transavia, a été particulièrement perturbé à la suite de plusieurs événements perturbateurs survenus à bord du vol Oran – Paris. Les événements se sont déroulés le mois de décembre dernier.

Selon une information de valeurs actuelles, l’avion en question a été dérouté en urgence vers l’aéroport de Toulouse. Lors du vol qui a décollé au départ d’Oran vers Paris Orly, un passager, âgé de 67 ans, a fait un malaise respiratoire et a été rapidement pris en charge par les sapeurs-pompiers et a été transporté vers le CHU Rangueil.

Des menaces de mort à bord d’un vol Oran – Paris

Par ailleurs, selon le même média, un autre passager a fait scandale à bord de l’appareil. Incontrôlable et virulent, l’homme en question, âgé de 24 ans, a perturbé le déroulement du vol en insultant et menaçant de mort le personnel de l’avion. Une fois atterrit à l’aéroport de Toulouse, le voyageur en question a été arrêté à 12 h 25, par la PAF, pour entrave à la circulation d’un avion et menace de mort.

Voyageant avec son fils, la mère du suspect a expliqué que le suspect souffrait d’une dépression et pourrait s’agir d’un schizophrène lors. Son état de santé n’était pas connu par le personnel de l’avion avant son embarquement. En revanche, suite à l’enquête lancée en son encontre, les investigations ont révélé que le suspect est « très défavorablement connu par les services judiciaires ». Notamment, pour des faits de violence volontaires, proxénétisme et trafic de stupéfiants.

Par ailleurs, l’homme en question a été examiné par un médecin, lors de sa garde à vue, avant d’être placé aux urgences psychiatriques, puis hospitalisé d’office. Le parquet de Toulouse a confirmé qu’aucun blessé n’a été enregistré parmi les passagers et le personnel de l’avion. L’aéronef, en provenance d’Algérie, a poursuivi son chemin vers l’aéroport de Paris Orly.

