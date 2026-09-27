Alger : Un père et son fils à la tête d’un réseau de vol de « Hyundai Accent » arrêtés

La brigade de la Gendarmerie nationale de la circonscription orientale de Dar El Beïda a réussi à mettre hors d’état de nuire une bande criminelle spécialisée dans le vol de véhicules de marque Hyundai Accent.

Le réseau comptait notamment parmi ses membres un père de famille, le nommé « Z. Farid », opérant avec la complicité de son fils âgé d’une vingtaine d’années, « Z. Mohamed », ainsi que deux autres individus identifiés sous les initiales « B. Madjid » et « M. Lamine ». Les mis en cause sont poursuivis pour constitution d’une association de malfaiteurs et vol par effraction.

L’opération fait suite à une plainte déposée en février 2026 par la victime, « K. R. », dont le véhicule avait été dérobé devant son domicile familial situé à Dar El Beïda.

L’exploitation minutieuse des enregistrements des caméras de surveillance a permis de tracer le parcours de la voiture volée et de la localiser dans le quartier de Bordj El Kiffan.

Au cours de l’enquête, le principal suspect, « Z. Farid », a reconnu exécuter ces vols en compagnie de son fils, admettant lui avoir ordonné de dérober le véhicule de la victime le jour des faits.

🟢 A LIRE AUSSI : Air Algérie reprend ses vols vers Tripoli après 10 ans d’interruption

Les investigations révèlent que le mode opératoire du groupe reposait systématiquement sur l’effraction ciblée de voitures de modèle Hyundai Accent. Plusieurs autres victimes, dépouillées selon le même procédé, avaient d’ailleurs déposé plainte contre X auprès des mêmes services.

Lutte contre la criminalité à Alger : Plusieurs réseaux criminels démantelés

Parallèlement à cette affaire, les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont mené une vaste offensive contre la criminalité sous toutes ses formes. Cette campagne d’envergure a permis de porter un coup dur aux réseaux trafiquant de drogues, aux voleurs de véhicules et aux gangs de quartiers qui menaçaient la quiétude des citoyens.

Sur le front du narcotrafic, les interventions à Bouzaréah, Bab Ezzouar et Zéralda ont mené à l’arrestation de plusieurs individus et à la saisie de plus de 4,8 kg de cannabis, 3 641 comprimés d’extasy et 13 560 psychotropes.

🟢 A LIRE AUSSI : Exportations de dattes : l’Algérie leader africain avec 185 000 tonnes

La lutte contre les vols qualifiés a également donné des résultats probants. Les enquêteurs ont neutralisé un réseau national spécialisé dans le vol de véhicules, récupérant 13 voitures volées, des fausses plaques et du matériel d’effraction, en plus de l’arrestation en flagrant délit d’un voleur à Chéraga et de trois arracheurs à la tire à bord de motos à Rouïba.

Enfin, la police a mis fin aux agissements d’un gang de quartier armé à Ouled Fayet, arrêté un groupe semant la terreur à Sidi M’hamed, interpellé une praticienne de sorcellerie à Bouchaoui et élucidé un cambriolage de domicile à Bir Mourad Raïs avec la récupération de bijoux et d’importantes sommes d’argent. Les mis en cause ont tous été déférés devant les juridictions compétentes.