Vol et agression d’un chauffeur VTC à Ouled Fayet : les malfaiteurs lourdement condamnés

Le tribunal de Chéraga a condamné ce mardi sept personnes à des peines de prison ferme, allant jusqu’à cinq ans, assorties à des amendes allant jusqu’à 200 000 DZD, dans une affaire d’agression et de vol ciblant un chauffeur VTC. Trois des prévenus étaient déjà en détention provisoire, tandis que des mandats d’arrêt ont été émis pour les fuyards. La prévenue H. Hanane a été condamnée à trois ans de prison et à 100 000 DZD d’amende pour avoir attiré le chauffeur dans un piège nocturne et participé au vol de son véhicule. Les accusés ont également été condamnés à verser à la victime une indemnité d’un million de dinars.

Selon les enquêteurs de la Gendarmerie nationale d’Ouled Fayet, la victime, un chauffeur VTC travaillant en parallèle comme assistant notaire, a été attirée par une jeune femme qui a sollicité un trajet via une application VTC. Arrivé à destination, le chauffeur a été surpris par trois hommes qui l’ont agressé, l’ont fait sortir de son véhicule de force et ont pris la fuite avec sa voiture. Le véhicule a été retrouvé plus tard à Bouira.

Déroulement des faits et implications

L’affaire implique huit personnes, dont cinq sont actuellement détenues à la prison de Koléa, accusées d’attirer des chauffeurs via des applications de transport vers des lieux isolés pour les agresser et voler leurs véhicules. La victime principale du dossier est M. T. Mustapha.

Lors de son audition, la victime a confirmé qu’il travaillait comme assistant notaire tout en effectuant des trajets via l’application VTC. Le soir des faits, vers 23h30, il a pris en charge une jeune femme de Didouche Mourad à Ouled Fayet, avant d’être attaqué à l’arrivée par plusieurs individus armés de couteaux.

Réactions et déclarations des inculpés

Cinq suspects ont été arrêtés : M. Amar, Z. Oussama, S. Rassim, B. Farès et H. Soheib, ainsi qu’une jeune femme, M. Hanane, tandis que les autres restent en fuite. Présentés au juge d’instruction, ils ont été inculpés pour « association de malfaiteurs en vue de commettre un vol avec circonstances aggravantes, usage d’arme, coups et blessures volontaires ».

Lors de son audition, H. Hanane a nié toute implication directe, affirmant avoir été sollicitée par un des accusés sans connaissance préalable du plan criminel. Son complice a, en revanche, reconnu avoir participé à l’agression et au vol, précisant que la voiture avait ensuite été emmenée chez son grand-père à Tizi-Ouzou. Les autres prévenus ont nié toute implication dans les faits.

