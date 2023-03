Vol direct Algérie – USA : un atout pour les échanges touristiques entre les deux pays

Les voyageurs algériens qui souhaitent se déplacer vers les États-Unis d’Amériques sont contraints de faire appel aux services des compagnies aériennes étrangères, telles que Qatar Airways, Lufthansa ou encore Air France, pour pouvoir voyager entre les deux pays.

Encore plus, ces voyageurs doivent faire escale dans un autre aéroport pour pouvoir rejoindre leur destination finale. Pour palier à cette situation, des négociations ont été menées entre les autorités des deux pays visant la création d’une ligne aérienne directe reliant entre l’aéroport d’Alger et celui de New York.

Pour rappel, le mois de février dernier, l’ambassadrice des USA en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, a fait savoir que l’ouverture de cette ligne aérienne verra le jour, probablement, au cours de cette année 2023. Et a rappelé que le projet est en phase des négociations.

Pour la cheffe de la mission diplomatique américaine en Algérie, le lancement de cette nouvelle ligne aérienne renforcera les liens entre les deux pays et facilitera le transport de marchandises et de personnes entre ces deux destinations.

Par ailleurs, reçue, mardi 28 mars dernier, par le nouveau ministre du tourisme et de l’Artisanat, en l’occurrence Mokhtar Didouche. Elizabeth Moore Aubin revient encore une fois sur les avantages du lancement de la ligne Alger – New York.

En effet, dans un tweet publié sur son compte officiel, l’ambassadrice des USA en Algérie a fait savoir que lors de sa rencontre avec le ministre du tourisme, l’ouverture de cette ligne a été encore une fois évoquée. Elle raconte, aussi, qu’elle avait discuté avec le ministre algérien du tourisme sur la manière dont un vol direct faciliterait la circulation des touristes entre les deux pays.

« Ne serait-il pas merveilleux de voir des touristes algériens aux USA et plus de touristes américains en Algérie ? », écrit l’ambassadrice américaine en Algérie sur son tweet.

Wouldn’t it be wonderful to see more Algerian tourists in the U.S. and more Americans in Algeria as tourists? Mokhtar Didouche, Minister of Tourism and I discussed how a direct flight would make this easier to achieve. #PolinDZ pic.twitter.com/1PcFfWp1jG

— Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) March 28, 2023