Vol direct Alger – Berlin : Tebboune annonce l’ouverture de la ligne avant fin 2026

En visite officielle à Berlin, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a annoncé l’ouverture d’une ligne aérienne directe entre Alger et Berlin avant la fin de l’année. Il s’agit d’une bonne nouvelle très attendue par des milliers d’Algériens établis dans la capitale allemande.

La nouvelle a été annoncée devant la communauté algérienne réunie à Berlin : une ligne aérienne directe entre Alger et la capitale allemande sera opérationnelle avant la fin de l’année 2026.

C’est le président Abdelmadjid Tebboune lui-même qui l’a confirmé mercredi soir, lors d’une rencontre avec des représentants de la diaspora algérienne en Allemagne, au tout début d’une visite d’État de deux jours effectuée à l’invitation du président Frank-Walter Steinmeier.

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Alger – Berlin : une liaison aérienne directe réclamée depuis longtemps

Cette annonce, aussi concrète qu’attendue, illustre l’ambition affichée par Alger de densifier ses liens avec Berlin sur tous les fronts.

Pour des dizaines de milliers d’Algériens établis en Allemagne, l’absence d’un vol direct entre les deux capitales représentait une contrainte réelle. Rejoindre Alger depuis Berlin impliquait jusqu’ici une escale, souvent à Paris, Francfort ou Istanbul, allongeant considérablement les trajets.

L’annonce présidentielle met fin à cette lacune. La nouvelle liaison Alger-Berlin s’inscrit dans une dynamique plus large portée par Air Algérie, dont l’expansion internationale s’est accélérée ces derniers mois. La compagnie nationale avait déjà ouvert une ligne directe vers Luanda en juillet 2026, après l’annonce faite lors de la visite du président angolais João Lourenço à Alger en mai dernier.

Bientôt quatre nouvelles lignes au programme d’Air Algérie

En plus de la ligne Alger – Berlin : la compagnie aérienne nationale Air Algérie s’apprête à lancer trois autres liaisons internationales vers Varsovie (Pologne), Brazzaville (Congo) et Conakry (Guinée). Cette expansion géographique majeure, annoncée par le ministre des Transports Saïd Sayoud, vient consolider la position du pavillon algérien en tant que troisième compagnie d’Afrique.

Pour soutenir cette croissance, le transporteur vient de réceptionner deux nouveaux appareils : un Boeing 737 Max 8, premier d’une commande de 10 avions auprès du constructeur américain, et un ATR 72-600 destiné à sa filiale domestique. Ces acquisitions s’inscrivent dans un programme stratégique plus large visant à intégrer un total de 18 nouveaux avions construits par Airbus et Boeing.

Cette dynamique d’extension de la flotte vise à transformer l’Algérie en un véritable hub aérien régional reliant l’Afrique, l’Europe et l’Asie. Elle s’appuie sur le déploiement récent et réussi de la compagnie vers des destinations clés telles que Kuala Lumpur, Guangzhou, Addis-Abeba, Luanda ou encore Libreville.

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