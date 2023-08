Vol des bijoux en or de l’influenceuse Yahia Samara, épouse d’Abou Gabal dans un hôtel d’Alger

L’influenceuse algérienne Yahia Samara, épouse du célèbre international gardien de but égyptien Abou Gabal a annoncé via une story sur son compte officiel Instagram, avoir été victime du vol de ses bijoux au niveau d’un hôtel à Alger. En effet, Yahia Samara a publié hier, une story dans laquelle elle a remercié ses followers, tout en les rassurant et déplorant le vol d’une boîte à bijoux contenant des bijoux de valeur, matérielle mais aussi sentimentale.

Elle explique qu’elle a beaucoup voyagé, mais qu’elle n’a jamais vécu une situation pareille que ce soit en Algérie ou dans un autre pays. L’influenceuse explique qu’il n y eu que ses bijoux en or qui lui ont été volés, qu’il y avait aussi de l’argent dans sa chambre d’hôtel mais aussi des objets de son mari mais qu’il ne manquait rien à part ses bijoux en or.

L’épouse du célèbre gardien de buts égyptien a tenu aussi à remercier les services de police algériens, car selon elle ils mettent tout en place pour trouver l’auteur de ce vol.

Pour conclure dans une autre story, Yahia Samara a informé ses fans, qu’elle ne pouvait pas révéler le nom de l’hôtel dans lequel elle a subi cela, pour ne pas entraver le cours de l’enquête.

Décès de la mère de l’acteur Krimo Derradji

Alors qu’il prépare son prochain spectacle de comédie, la star de la série Eddama Krimo Derradji, diffusée durant le Ramadan 2023 est secoué par une nouvelle tragique, le décès de sa mère. Hospitalisée, la mère de Krimo combattait la maladie depuis un moment déjà. Elle finit par succomber à celle-ci aujourd’hui, le jeudi 10 aout 2023, durant la matinée, laissant derrière une famille endeuillée.

L’acteur lance un message à sa communauté. En effet, venu partager sa peine avec ses fans, Krimo invite sa communauté résidant à Alger à se joindre à lui lors d’une dernière prière pour sa mère (Janaza), via une story qu’il a partagé sur son compte Instagram.

