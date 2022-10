Vol de voitures à Tizi Ouzou : la police fait tomber « un gang »

Le procureur de la république de la wilaya de Tizi ouzou a récemment placé sous mandat de dépôt des trafiquants de haute considération .

En effet , ce réseau de malfaiteurs connu a pu être déféré ce dimanche de la part de l’équipe d’investigation relevant du commandement de la gendarmerie nationale de la wilaya de Tizi Ouzou. Les membres enquêteurs ont neutralisé le réseau de trafiquants spécialisés dans le vol de véhicules à travers le système de localisation .

La stratégie adaptée par les bandits

Les individus concernés par les vols et escroqueries ont en effet utilisé un plan d’action se basant sur l’utilisation d’un subterfuge afin d’attirer leurs victimes .

Ils se propagent d’abord dans une gare plus précisément celle de la station multimodale située entre Bouhinoun et la RN30 . Pour ensuite utiliser une technique d’espionnage précise afin de guider les personnes véhiculées vers une des régions les plus désertiques du village Aït-Lahcene situé dans la commune d’Ath-Yenni. Ensuite , ils délestent les automobilistes de leurs véhicules pour décortiquer les voitures et enfin, les vendre sous forme de pièces détachées dans des marchés privatisés voir même ouverts au public .

Les investigations des gendarmes ont abouti à l’identification des membres composant ce gang de malfaiteurs, et à repérer puis arrêter trois d’entre eux afin de les placer sous détention provisoire et de passer au jugement de ces derniers pour écouter leurs témoignages à propos de l’histoire .

Cependant, les autorités concernées ont pu détenir l’équivalent de 62755 unités de psychotropes et une importante somme d’argent évaluée à 264 millions de centimes

rajoutant trois véhicules en état de marche et en parfait état , sous un faux matricule . Une dernière voiture a été retrouvée décortiquée et démontée sous forme de pièces détachées.

Pour finir , L’unité de police du Service provincial de la sécurité de Tizi-Ouzou spécialisée dans le trafic de drogue, a arrêté deux personnes âgées de 38 et 45 ans spécialisées dans le traffic de la drogue à travers les mêmes régions concernées .