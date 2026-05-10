Vol de véhicules à Alger : Découvrez comment la police a neutralisé ce gang en un temps record

Les services de la sûreté de wilaya d’Alger ont réussi à neutraliser une bande organisée composée de cinq individus, impliqués dans le vol de voitures et de camions en stationnement. L’opération a permis la récupération de plusieurs véhicules ainsi que d’importantes sommes d’argent.

La brigade de lutte contre le vol de véhicules, relevant du service de la police judiciaire de la sûreté d’Alger, vient de porter un coup d’arrêt aux activités d’un réseau criminel de grande envergure. Selon un communiqué de l’institution sécuritaire, cette affaire a mené à l’interpellation de cinq suspects.

Alger : Démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans le vol de véhicules

L’enquête a démarré après la plainte d’un citoyen victime du vol de son véhicule. Les investigations de terrain menées avec célérité par les éléments de la brigade ont permis d’identifier formellement les membres du réseau.

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Sous la supervision permanente du parquet territorialement compétent, et après l’obtention d’autorisations d’extension de compétence et de mandats de perquisition, les enquêteurs ont procédé à la saisie de :

Deux véhicules de tourisme et un camion.

Une somme d’argent s’élevant à 264 millions de centime et 2 510 euros.

et De nombreux accessoires, des pièces de rechange, ainsi que des plaques d’immatriculation.

Le matériel et les outils utilisés pour forcer les véhicules.

À l’issue des procédures légales d’usage, les cinq mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’El Harrach pour répondre des chefs d’accusation retenus contre eux.

El-Tarf : Un atelier de « maquillage » démantelé par la BRI

Plus à l’Est, c’est la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) d’El-Tarf qui a frappé un grand coup contre une association de malfaiteurs dont les ramifications s’étendaient sur plusieurs wilayas (Oum El Bouaghi, Annaba et Médéa).

Ce réseau, composé de cinq membres dont deux femmes, ne se contentait pas de voler des véhicules à l’aide de clés contrefaites. Il gérait une véritable structure industrielle de falsification. Les enquêteurs ont mis au jour un atelier de « frappe à froid » permettant de modifier les numéros de châssis, complété par un réseau de faux et usage de faux pour la production de cartes grises contrefaites.

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« Les investigations techniques ont permis de localiser et de récupérer un véhicule volé à El-Tarf, déjà déplacé jusqu’à la wilaya de Médéa pour y être écoulé », précise la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Ces deux affaires successives illustrent une tendance inquiétante : le passage du vol opportuniste à une criminalité organisée hautement technique. L’utilisation de techniques de falsification administrative et de modification mécanique montre que les réseaux cherchent désormais à réinjecter les véhicules volés dans le circuit légal.