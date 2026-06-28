Vol de près de 820 000 $ de bijoux à la famille royale d’Abu Dhabi : trois Algériens condamnés à Londres

Trois ressortissants algériens ont été condamnés à des peines de prison ferme par un tribunal londonien après le vol de plus de 600 000 livres sterling (près de 820 000 dollars) de bijoux appartenant à des membres de la famille royale d’Abou Dhabi. Les faits se sont produits en juin 2025 devant la gare internationale de St Pancras, à Londres.

Medhi F., 41 ans, et Abdel A., 35 ans, ont agi avec une précision froide. Pendant qu’un complice non identifié détournait l’attention du chauffeur venu accueillir la famille royale, les deux hommes se sont emparés des valises avant de prendre la fuite.

Les images de vidéosurveillance montrent clairement la manœuvre : positionnés à l’avance, ils avaient repéré l’arrivée du groupe depuis le quai. l’un des suspects a reconnu avoir revendu l’une des valises trois jours seulement après les faits.

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St Pancras, terrain de chasse d’un réseau de sept hommes

Le juge Benedict Kelleher n’a pas mâché ses mots au moment de prononcer les peines. « Il était évident, en les voyant traverser la gare, qu’il s’agissait de personnes fortunées. Vous les avez clairement ciblées pour cette raison », a-t-il déclaré. Il a également souligné que l’opération impliquait la coordination de sept individus, avec une identification préalable des passagers débarquant d’un train international accompagnés d’un chauffeur privé.

Medhi F., entré illégalement au Royaume-Uni en juillet 2025, a écopé de deux ans et quatre mois de prison. Des photos de bijoux en or retrouvées sur son téléphone ont renforcé les charges retenues contre lui. Abdel A., qui séjournait illégalement sur le territoire britannique depuis avril 2023, a reçu une peine légèrement supérieure, deux ans et six mois, en raison d’une déclaration de culpabilité jugée mensongère par le tribunal.

C’est l’arrestation d’un troisième complice, Faysal B., âgé de 27 ans, qui a permis de mettre au jour l’ampleur du réseau. Interpellé le même jour que Fatih et Aitkebir, il venait d’être surpris en train de fouiller un bagage à proximité de King’s Cross. En effet, la saisie de son téléphone a révélé une conversation WhatsApp particulièrement explicite.

L’un des membres du groupe y écrivait : « Je ne suis pas venu ici pour prendre des vêtements ou je ne sais quoi. Je suis venu pour les montres et pour l’argent. Ce pays, c’est là où est l’argent. Préparez-vous, mes frères. » Un autre message, daté du 9 octobre, évoquait un rendez-vous dans un lieu désigné par le terme « le terrain », sans autre précision.

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80 000 £ de vols en moins d’un an

Entré au Royaume-Uni via l’Espagne, Faysal B. avait dépassé la durée légale de son visa. Sa première condamnation pour vol remonte au 7 décembre 2024. Malgré une peine avec sursis prononcée en janvier 2025, il a poursuivi ses activités sans interruption jusqu’à son arrestation définitive en novembre 2025.

Son mode opératoire était rodé : vols de bagages dans les racks des trains, dans les parkings de St Pancras et de King’s Cross, ciblant systématiquement des voyageurs identifiés comme porteurs d’effets de valeur. Parmi ses victimes figure Caroline Naylor, dont deux sacs et trois cabas ont disparu d’un train en partance pour Peterborough en décembre 2024. Par ailleurs, le contenu, incluant un sac Louis Vuitton, était estimé à plus de 60 000 £. Au total, son butin cumulé sur la période dépasse les 80 000 livres sterling.

Le juge Kelleher l’a condamné à deux ans et trois mois de prison, le qualifiant de « voleur de bagages professionnel opérant délibérément en ciblant des personnes identifiées comme transportant des objets de grande valeur ».