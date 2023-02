Elle a volé plus de 10.000 euros, une femme de ménage arrêtée à Alger

Les services de sécurité de la circonscription administrative de l’Hussein Dey ont arrêté une femme qui travaille comme femme de ménage dans une maison. En effet, la femme en question est accusée d’avoir voler une grande somme d’argent en devise européenne ! Par le biais d’un communiqué dévoilé, les services responsables ont donné plus de détails sur cette affaire.

Dans le détail, le propriétaire de la maison pour lequel travaille la suspecte a déposé une plainte au niveau du commissariat contre la femme de ménage. Et ce, après avoir été victime d’un vol au sein de son domicile de la part de la femme de charge. En coordination avec le parquet territorialement compétent, les services de sécurité ont entamé les opérations d’investigations. Celles-ci ont abouti à la découverte d’une autre personne impliquée dans cette affaire.

Les services de sécurité mettent la main sur 15.560 euros

Après avoir eu le mandat de perquisition, les agents de la police ont effectué une opération de perqsuisition du domicile de la femme en question, objet de soupçons. Ainsi, cette opération a permis la découverte de grandes sommes d’argent au niveau de la maison de l’accusée. Et ce, en devise nationale et étrangère.

En effet, il est question d’une somme de 15.560 euros. Ainsi que plus de 36 millions centimes et un téléphone. Après avoir effectué toutes les procédures légales, l’accusée sera déférée devant le parquet territorialement compétent. En fait, la femme arrêtée doit faire face à plusieurs chefs d’accusation. Notamment, le vol et le recel d’objets volés.