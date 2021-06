Vol de montres de luxe à Paris : un gang algérois pointé du doigt

En 2020, un riche touriste étranger en visite à la capitale Française Paris, a fait face à l’une des plus mauvaises expériences de sa vie. Ce voyageur infortuné, alors qu’il tentait de rejoindre son « palace », a été délesté de sa montre, modèle Richard Mille, qui vaut plus de 900 000 euros. Cette affaire a mis au grand jour l’existence d’un dangereux réseau criminel qui s’est spécialisé dans le vol des montres de luxe à Paris, et après tant d’investigations, il s’est avéré qu’il s’agit d’un gang constitué de voyous Algérois.

Ce réseau de professionnels compte parmi ses rangs pas moins d’une centaine de membres, rapporte le journal Français Le Figaro, qui précise également que près de 70 attaques, visant des montres dont la valeur moyenne se situe entre 60 000 et 80 000 euros, ont été perpétrées à Paris par ces malfaiteurs, et ce, depuis le mois de janvier de l’année 2020.

De Kouba à Paris

Ce réseau a été finalement démantelé grâce aux efforts de la DSPAP, (Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne), qui a également révélé que ce genre de vol a « vu le jour en 2013, dans les quartiers résidentiels du ‘triangle d’or’ des 8e, 16e et 17e arrondissements », il vise, toujours selon la même source, « une clientèle de touristes assez fortunés ».

Toujours selon le journal Français Le Figaro, l’enquête qui a été menée par les éléments de la Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, a révélé que les auteurs de ces vols et les membres de ce dangereux réseaux sont « des voleurs très haut de gamme tous venus d’Alger ».

Il a été également précisé que les voleurs Algérois qui constituent ce gang parisien viennent « en particulier de Kouba ». Cette commune située dans la proche banlieue sud-est d’Alger, sert aux malfaiteurs de « base arrière », vu que c’est au sein de cette région qu’ils sont apparemment « formés aux techniques du vol à la tire », avance la même source.