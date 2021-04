Vol de bétail : les éleveurs restent impuissants

Le vol de bétail est devenu une activité lucrative pour les passeurs et les contrebandiers de tous bords. Ces activités malhonnêtes commises par des individus sans scrupules, sont signalées un peu partout à travers le territoire national. Ces derniers jours seulement, plusieurs têtes de cheptels ont été volées, et une bande de voleurs a comparu devant le tribunal.

A Relizane, dans la nuit du jeudi au vendredi, 110 têtes de cheptel ont été volées d’une étable au niveau de douar d’Ouled Bouali, située dans la commune de Bendaoued, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Relizane.

Aussitôt alertés, les villageois dudit Douar ont déclenché de vastes opérations de recherche, en vain. Les voleurs étaient introuvables. Ils ont profité de l’obscurité pour se volatiliser sans laisser la moindre trace. Selon nos confrères du quotidien Le Soir d’Algérie, une enquête a été ouverte par les éléments de la Gendarmerie nationale afin d’identifier les responsables de cet énième vol.

Des voleurs de bétails devant le tribunal

À Bouira, 11 personnes issues des wilayas d’Oum-el-Bouaghi, Guelma, Sétif et El-Eulma, ont comparu devant le tribunal. L’affaire concerne le vol de plus d’une cinquantaine de têtes de cheptel au niveau de la wilaya de Bouira et de Tizi Ouzou. Plusieurs victimes sont à déplorer.

Toujours selon nos confrères du Soir d’Algérie, certains de ces voleurs sont des bouchers, et ils opèrent pendant la nuit. « Malgré toutes les plaintes déposées par les victimes, les voleurs continuaient à se déplacer dans cette partie de la montagne avec des bêtes à bord de leur camion », s’interrogent les victimes de ces voleurs.

Toujours selon la même source, c’est grâce à la vigilance des citoyens du village Imesdourar dans la commune de Saharidj que les voleurs ont été arrêtés. Ils ont fait le guet pendant plusieurs nuits, avant de finir par arrêter le camion qui était escorté par deux autres voitures. Ces deux véhicules ont été par la suite interceptés à M’chedellah suite au signalement des citoyens.