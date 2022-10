Vol de bagages : un père de famille arrêté à l’aéroport d’Alger

La question de la perte des bagages a fait le tour des aéroports du monde entier. En effet, après la reprise des activités aériennes, la saison estivale a connu un afflux important des voyageurs. Cependant, pendant cette période, plusieurs aéroports et compagnies aériennes ont connu de nombreuses grèves organisées par les différentes catégories de personnel.

Ces aéroports ont également connu un autre problème. Il s’agit de la mauvaise gestion des bagages des voyageurs. En effet, si ces derniers étaient certains d’arriver à leurs destinations, ce n’est pas le cas pour leurs bagages. Par ailleurs, au niveau des aéroports algériens, la question des bagages a également fait du bruit. Sur les réseaux sociaux, de nombreux voyageurs dénoncent le vol de leurs bagages, dont des objets de valeur, lors de leurs voyages au départ de certains des aéroports nationaux.

Un père de famille arrêté pour vol de bagages à l’aéroport d’Alger

Âgé d’une quarantaine d’année, un père de famille a été arrêté pour vol de bagages au niveau de l’aéroport d’Alger. En effet, conformément à l’arabophone Ennahar qui a rapporté l’information, ce père de famille aurait récupéré un sac à main contenant une importante somme de devises dans ce même aéroport.

Par ailleurs, le prévenu a été présenté, le lundi 3 octobre dernier, en comparution immédiate devant le tribunal de Dar El Beida. Lors de son procès, il raconte qu’il était au niveau du hall de l’enceinte aéroportuaire, lorsqu’il aperçoit le sac en question. Il décide alors de le vérifier et y découvre l’importante somme d’argent. En revanche, ce père de famille a fait part de son intention de rendre l’objet à son propriétaire.

De son côté, le juge chargé de son affaire lui explique qu’il existe un service dédié aux bagages perdus. Et lui a reproché de ne pas agir de la meilleure des manières. Chose qui peut lui couter chère. Le procureur de la république, a quant à lui demandé une peine d’un an de prison avec 20 000 dinars algériens comme amende contre ce mis en cause. Le verdict sera prononcé au cours de la semaine prochaine.