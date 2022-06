Vol de bagages à l’aéroport d’Alger : les accusés risquent gros

L’aéroport de Houari Boumediene sis à Alger a rencontré ces derniers temps plusieurs incidents. Entre les tentatives de trafic illicite de capitaux et l’immigration clandestine à bord d’un avion d’Air Algérie; les affaires de vols ne passent pas inaperçues.

Le mardi 14 juin dernier, la police des frontières à l’aéroport d’Alger ont procédé à l’arrestation de deux employés. Et ce, pour un vol de bagage (un sac à dos) dans la même enceinte. En effet, cela concerne deux agents d’entretiens qui ont tenté de voler un bagage enregistré appartenant à un membre de l’équipe nationale féminine de handball.

D’après les dires du voyageur, celui-ci était de passage dans les sanitaires de l’aéroport en question, là où il a oublié son bagage. Tel est ce qui a été rapporté par le journal arabophone Ennahar. Après avoir pris conscience de son oubli, ce passager est retourné sur les lieux pour être surpris de la disparition de ses affaires qui contenaient une importante somme d’argent mais également le passeport de la victime.

Ils ont tenté le vol de bagages, deux employés de l’aéroport d’Alger risquent gros

Prévenue de la situation, la police des frontières de l’aéroport d’Alger a entamé son enquête. Pour s’y faire, ils ont commencé par visionner les vidéos; enregistrés par les caméras de surveillance. La PAF a remarqué que deux agents d’entretien étaient dans les environs. au moment de la disparition des bagages. Après avoir fouiller les lieux, les services concernés ont retrouvé le bagage et la somme d’argent en question, bien dissimulés entre les canalisations des eaux usées.

Par ailleurs, les accusés ont été arrêtés et passés en comparution immédiate devant le juge du tribunal de Dar El Beida. Ces derniers ont contesté toutes les accusations à leur égard. En effet, l’un d’entre eux a déclaré avoir été en pleine communication téléphonique au moment du vol; tandis que l’autre a continué à nier les faits sans preuve tangible.

En revanche, les déclarations des deux accusés n’ont visiblement pas convaincu le procureur de la république. En effet, ce dernier a réclamé trois ans d’emprisonnement ferme en attendant le verdict final.

Un contrôle plus renforcé au niveau des aéroports algériens

Lors d’une visite de travail à Oran, le mardi 15 juin dernier; le ministre des transports a évoqué l’affaire des deux cadavres retrouvés à bord d’un des avions d’Air Algérie. Et en revenant sur la question de sécurité au niveau des aéroports notamment celui d’Alger; celui-ci promit des mesures de contrôle plus renforcées et plus intransigeantes. Et ce en rassurant que, dorénavant, tous les engins doivent être profondément contrôlés avant leur décollage.