4 personnes arrêtées pour le vol de chevaux, que sait-on de cette affaire ?

Les éléments de la police de la daïra de Bouhmama, dans la wilaya de Khenchela, ont procédé à l’arrestation de quatre personnes soupçonnées d’être impliquées dans des vols de chevaux et d’autres équidés dans la forêt de Beni Melloul. Les animaux auraient ensuite été acheminés vers des wilayas éloignées en vue de leur revente.

Selon les informations rapportées par la presse locale, l’opération a été menée à la suite de plusieurs plaintes déposées par des propriétaires ayant signalé la disparition de leurs animaux. Ces derniers faisaient paître leurs chevaux dans la forêt de Beni Melloul, située entre les communes de Bouhmama et de Lemsara.

Les investigations engagées par les services de police ont permis d’identifier et d’interpeller quatre suspects, âgés de 30 à 39 ans. Trois d’entre eux sont originaires de la commune de Metoussa, tandis que le quatrième vient de Lemsara.

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Les suspects arrêtés lors du chargement des chevaux

L’intervention des policiers a eu lieu alors que les suspects étaient en train de charger plusieurs chevaux à bord de camions. Cette opération a permis aux enquêteurs d’intervenir au moment où les animaux devaient être transportés, potentiellement vers d’autres régions du pays.

Les disparitions répétées de chevaux dans cette zone forestière avaient conduit leurs propriétaires à alerter les autorités. Les plaintes déposées ont ainsi permis de déclencher les investigations nécessaires pour retrouver les animaux et identifier les personnes susceptibles d’être impliquées dans ces faits.

La forêt de Beni Melloul, située entre les communes de Bouhmama et de Lemsara, constitue le secteur où les animaux concernés étaient habituellement laissés en pâturage.

Une enquête en cours avant la transmission à la justice

À la suite de cette opération, les services de police poursuivent les procédures d’enquête afin de déterminer les circonstances exactes des faits et le degré d’implication de chacun des suspects.

Les propriétaires ayant déposé plainte doivent également être convoqués pour être entendus dans le cadre de l’affaire. Le dossier sera ensuite transmis aux autorités judiciaires compétentes pour les suites légales nécessaires.

À ce stade, les quatre personnes interpellées sont soupçonnées d’être impliquées dans ces vols. Leur responsabilité devra être établie dans le cadre de la procédure judiciaire.