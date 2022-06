Vol de bagages à l’aéroport d’Alger: jusqu’à quand va durer le phénomène ?

Parmi les phénomènes qui causent le plus de désagrément aux usagers de l’aéroport international d’Alger, il y a celui du vol de bagages.

En effet, il ne se passe pas un jour sans qu’un nouvel incident ne soit signalé. Dès qu’un voyageur rapporte quelques objets de valeur, il se retrouve dans l’angoisse de se le faire subtiliser par un agent peu scrupuleux. Et avec la reprise des vols internationaux, les affaires de vol ne cessent de se multiplier.

Vols de bagages, des affaires et des arrestations

Pas plus tard que lundi dernier, un père de famille qui rentrait des États-Unis pour passer quelques jours de vacances au pays s’est plaint de ne pas retrouver un lot de parfums de marque qu’il avait ramené avec lui en guise de cadeaux pour ses proches. Tout porte à croire qu’il s’agit d’un acte de vol délibéré, car ledit voyageur a constaté que ses bagages étaient ouverts et les parfums n’y étaient plus.

Par ailleurs, comme rapporté dans les colonnes d’Algérie 360, le mardi 14 juin, la police des frontières a procédé à l’arrestation de deux employés de l’aéroport d’Alger suspectés de vol de bagage. Il s’agit d’un sac à dos qui appartient à un membre de l’équipe nationale féminine de handball et qui contenait une importante somme d’argent.

Les services de sécurité, après une fouille minutieuse, ont retrouvé les bagages volés dissimulés dans les canalisations des eaux usées. Arrêtés et présentés en comparution immédiate devant le juge, les accusés ont nié les faits en bloc. Cela n’a cependant pas fait fléchir le procureur de la République qui a requis trois ans de prison ferme pour les deux agents.

La sécurité, cheval de bataille du nouveau directeur de l’aéroport d’Alger

Rappelons que samedi dernier, le ministre des Transports, Abdallah Mounji, a procédé à l’instalation de Mohamed Layache Akacem à la tête de l’aéroport d’Alger. Celui-ci vient remplacer Tahar Allache, limogé le 31 mai dernier après quinze ans passés à la tête de l’enceinte.

Lors de la cérémonie de l’installation, le ministre des Transports a désigné le volet sécuritaire comme mission prioritaire du nouveau DG de l’aéroport d’Alger, notamment après le drame des deux jeunes voyageurs retrouvés morts dans la soute d’un avion d’Air Algérie.

D’ailleurs, le ministre n’a pas manqué d’évoquer la question de la gestion des bagages. Il a ainsi invité le nouveau premier responsable de la structure aéroportuaire à améliorer la sécurité des voyageurs et celle de leurs bagages.

De son côté, le nouveau patron de l’aéroport d’Alger a assuré qu’il ne ménagerait aucun effort pour développer les prestations fournies aux passagers. Il a aussi profité de l’occasion pour inviter l’ensemble des employés de l’entreprise à travailler la main dans la main pour améliorer la qualité des services proposés.