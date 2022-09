Vol Alger-Montréal : un avion d’Air Algérie laissé dans un piteux état

Sur les réseaux sociaux, notamment dans les groupes dédiés aux voyages et aux vacances d’été, les internautes partagent les bons plans, les expériences sympathiques. Mais aussi partagent des témoignages et des critiques sur les prestataires de service à qui ils ont fait appel durant leur voyage.

Les compagnies aériennes font souvent objet de critique sur la toile. Notamment de la part des voyageurs, c’est le cas de la compagnie aérienne national. En effet, cette dernière est souvent pointée du doigt par rapport à ses prix ou à la qualité de ses services.

Par ailleurs, cette fois-ci, c’est au tour des voyageurs d’Air Algérie d’être critiqués sur les réseaux sociaux. Il s’agit de ceux qui était à bord du vol Alger – Montréal.

Vol Alger – Montréal : un avion d’Air Algérie laissé dans un sale état

En effet, le 6 septembre dernier, un témoignage accablant a fait le tour des réseaux sociaux, montrant des images désolantes de l’état de l’un des avions d’Air Algérie. Ces dernières ont pointé du doigt le comportement inapproprié de certains passagers.

Sur ces images, on peut apercevoir l’état chaotique de cet avion. Des déchets et des bouteilles d’eau vides jetés partout, des couches bébé utilisées dissimilées sous les sièges, des mouchoirs partout dans les sanitaires. Ces images, partagées massivement par les internautes. Montrent l’incivisme de certains passagers en vers non seulement cet avion, mais aussi les infrastructures du pays.

Cet Avion d’Air Algérie n’est qu’un cas parmi d’autres, il y a quelque temps. Une autre vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux montrant l’état piteux du navire d’Algérie ferries, le Badji Mokhtar III. En effet, un passager a fait le tour des cabines de ce bateau, après avoir effectué la desserte Alger – Marseille. Et ce pour montrer le degré d’incivisme de certains voyageurs.

Malheureusement, un tel comportement est observé dans plusieurs autres établissements et infrastructures en Algérie. Qui laisse à deviner un manque de responsabilité individuelle.