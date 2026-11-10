Vol d’une veille dame : 250 millions et 104 600 euros récupérés, la femme de ménage écrouée

Six personnes, parmi lesquelles deux femmes, ont été interpellées au terme d’investigations menées par la police judiciaire. Les enquêteurs ont remis la main sur un butin conséquent : 2 498 000 dinars en monnaie nationale (250 millions de centimes) et 104 600 euros en devises. L’affaire est née du cambriolage, à main armée, du logement d’une dame âgée.

Tout part d’un signalement reçu par les services de sécurité. Une habitation venait d’être visitée par plusieurs individus munis d’armes blanches prohibées. La propriétaire des lieux, une femme d’un âge avancé, a été maintenue de force pendant que les intrus fouillaient son domicile.

Le communiqué de la police laisse entendre que les auteurs n’ont pas agi à l’aveugle. Une piste a rapidement retenu l’attention des enquêteurs : la complicité présumée de l’employée de maison. Cette dernière aurait renseigné le groupe sur les habitudes de la victime et sur l’emplacement des sommes conservées sur place.

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Six interpellations et un butin en dinars comme en devises

Les recherches engagées après la plainte ont permis d’établir l’identité de chacun des participants présumés. Six personnes ont ainsi été localisées puis arrêtées. Deux d’entre elles sont des femmes, selon les précisions fournies par la sûreté de wilaya d’Alger.

La saisie opérée par les policiers est importante. Près de 2,5 millions de dinars ont été restitués, auxquels s’ajoutent 104 600 euros. Les objets ayant servi lors de l’intrusion ont également été placés sous scellés. Ils devraient alimenter la suite du dossier judiciaire.

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Les suspects déférés devant le parquet de Sidi M’hamed

Une fois les formalités légales accomplies, les six mis en cause ont été conduits devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed. C’est cette juridiction qui décidera des suites à donner, qu’il s’agisse d’un placement en détention ou d’une ouverture d’information judiciaire.

Les investigations se poursuivent par ailleurs. Les policiers cherchent à reconstituer avec précision le déroulé de l’opération et à vérifier si le groupe a commis d’autres faits similaires dans la capitale. La question du rôle exact joué par chaque suspect reste au cœur du travail des enquêteurs.

Pour les habitants, l’affaire sonne comme un rappel. La sécurité du domicile ne dépend pas uniquement de serrures renforcées : elle tient aussi à la vigilance quant aux informations partagées sur son patrimoine ou ses habitudes de vie, particulièrement lorsqu’une personne vulnérable vit seule.

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