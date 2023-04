Vol à main armée d’un bureau de poste à Bouira : un policier impliqué arrêté

Neuf individus, dont un policier, ont été arrêtés par la gendarmerie nationale de la wilaya de Bouira. Et ce, pour leur implication dans un vol à main armée d’un bureau d’Algérie Post à Aghbalou, une commune située à l’extrême-nord la wilaya de Bouira. Dans ce sillage, il convient de noter que cet incident a eu lieu le 15 avril dernier.

D’après ce que rapporte un média francophone, les services responsables ont réussi à récupérer une somme d’argent d’environ 500 millions de centimes. Cela au-delà de la récupération d’un véhicule de marque Volkswagen Passat, qui aurait été acheté avec l’argent volé. Après l’accomplissement de toutes les procédures légales, les auteurs du cambriolage ont été présentés devant le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Bouira.

Tiret : deux personnes condamnés à cause du vol d’une moto

Deux individus ont été condamnés par la Cour correctionnelle de la wilaya de Tiaret pour leur implication dans un vol, suite à une plainte déposée par un citoyen de la ville de Tiaret auprès des services de sécurité notifiant un vol d’une moto au niveau de sa maison. En effet, les suspects ont été arrêtés et les enquêtes ont permis de récupérer la moto volée.

Les deux suspects ont comparu devant le parquet dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. Dans le détail, le premier accusé a été condamné à trois ans de prison ferme et à une amende de 30.000 DA, tandis que le second accusé a été condamné à deux ans de prison ferme et à une amende de 30.000 DA.