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Vol de 500 millions à Chlef : comment la police a-t-elle élucidé l’affaire ?

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Wissam
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Vol de 500 millions à Chlef : comment la police a-t-elle élucidé l’affaire ?
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Les services de la Sûreté de wilaya de Chlef ont réussi, cette semaine, à élucider une affaire de vol d’une importante somme d’argent commis à l’intérieur d’un domicile. Les services de sécurité ont interpellé six personnes, dont une femme, et récupéré l’intégralité de la somme dérobée.

L’affaire a débuté après le dépôt d’une plainte par la victime, qui a signalé le cambriolage de son domicile et le vol d’une importante somme d’argent.

À la suite de cette plainte, les éléments de la Brigade de répression du banditisme (BRB) relevant de la Sûreté de wilaya de Chlef ont immédiatement entamé des investigations, sous la supervision du parquet territorialement compétent.

Les enquêteurs ont mené plusieurs recherches afin de déterminer les circonstances exactes du vol et d’identifier les personnes impliquées.

6 suspects identifiés et arrêtés, et l’argent ?

Les investigations menées par la BRB ont permis, dans un court laps de temps, de remonter la piste des personnes impliquées dans cette affaire.

Les enquêteurs ont notamment réussi à identifier les membres du groupe suspecté d’avoir participé à l’opération et à déterminer le rôle attribué à chacun dans l’exécution du vol.

Les services de sécurité ont successivement interpellé six suspects, âgés de 21 à 43 ans, dont une femme.

L’opération a également permis de récupérer la totalité de la somme volée, estimée à 500 millions de centimes, soit 5 millions de dinars algériens.

Les policiers ont par ailleurs saisi un véhicule qui aurait été utilisé pour commettre l’opération de vol.

Cette intervention a ainsi permis aux enquêteurs de récupérer l’intégralité du montant dérobé et de mettre la main sur un moyen de transport utilisé dans le cadre de l’affaire.

Après l’achèvement des procédures légales, les services de sécurité ont présenté les six suspects devant le procureur de la République près le tribunal de Chlef.

Les autorités judiciaires compétentes doivent désormais prendre les mesures légales nécessaires à leur encontre, conformément aux procédures en vigueur.

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Wissam

Wissam Abid - Journaliste – Nation, société et faits divers

Wissam Abid est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360. Elle couvre principalement l'actualité nationale, les sujets de société et les faits divers qui marquent le quotidien des Algériens.

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