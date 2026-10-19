Urgent
Le ministère de l’Éducation nationale lance un nouveau concours : postes et spécialités concernés Alerte fortes pluies et orages en Algérie : plusieurs wilayas sous vigilance jusqu’à mardi Il a volé 250 millions du bureau de son patron : un employé lourdement condamné Procès de la FAF : la date du verdict final pour Zetchi, Charaf-Eddine et Zefizef connue Naturalisation française : l’Algérie sur le podium des pays d’origine
Faits Divers

Il a volé 250 millions du bureau de son patron : un employé lourdement condamné

ZB
Zakaria Benhammadi
2 min de lecture
Il a volé 250 millions du bureau de son patron : un employé lourdement condamné
5 ans de prison contre un employé pour avoir dérobé 250 millions du bureau de son patron (Image d'illustration)
Suivre Algérie 360° sur Google Actualités

Cinq années d’emprisonnement ferme : telle est la sanction retenue dimanche par la chambre pénale de la Cour d’Oran contre un homme désigné par les initiales « R.N. ». Employé d’une société privée implantée à Bir El Djir, il a été reconnu coupable d’un vol par effraction dont le montant atteint les 250 millions de centimes. La juridiction d’appel a ainsi maintenu la peine déjà prononcée en première instance par le tribunal correctionnel de Fellaoucene, rapporte le média Echourouk.

Un vol à 250 millions de centimes préparé depuis l’intérieur de l’entreprise

L’affaire remonte aux premiers jours de juillet. Travaillant sur place, le prévenu savait précisément où se trouvaient les fonds et le matériel de valeur : dans le bureau du directeur. Il s’est muni d’un marteau en fer et a creusé une large ouverture dans la cloison de la pièce, contournant ainsi toute serrure.

Une fois à l’intérieur, l’homme a sorti plusieurs équipements, notamment des écrans, du matériel informatique et des outils de chantier. Le butin a été chargé dans un véhicule, puis écoulé au marché de Sidi El Bachir, l’un des points de revente les plus fréquentés d’Oran.

Le propriétaire de la société n’a découvert les dégâts que le lendemain matin. Il a immédiatement déposé plainte auprès de la brigade de sécurité compétente, déclenchant une enquête qui n’a pas traîné. Les investigations ont rapidement permis de mettre un nom sur l’auteur présumé de l’effraction, dans une commune déjà marquée par un braquage à main armée visant les cadres d’une entreprise privée.

À LIRE AUSSI : 3000 milliards de dinars de préjudice : la justice tranche dans l’affaire « Remontada »

Le receleur affirme avoir cru à une marchandise familiale

En remontant la filière, les policiers ont localisé le commerce de ferraille et de matériel d’occasion qui avait récupéré les biens dérobés. Interrogé, le gérant a soutenu avoir agi de bonne foi. Selon ses déclarations, le vendeur lui a présenté les équipements comme appartenant à son père, décrit comme entrepreneur dans le bâtiment.

À la barre, le mis en cause a admis sans détour avoir emporté le matériel. Il a toutefois rejeté catégoriquement la partie de l’accusation portant sur une somme de 200 millions de centimes en liquide. Pour expliquer son geste, il a invoqué une dépendance à l’alcool qui l’aurait poussé à passer à l’acte.

Cette ligne de défense n’a pas convaincu. Le représentant du ministère public a requis la peine maximale, insistant sur la préméditation du passage à l’acte et sur la trahison du lien de confiance unissant un salarié à son employeur. Les magistrats ont finalement opté pour le maintien des cinq ans de réclusion.

À LIRE AUSSI : 17 milliards de centimes envolés, l’escroc aux fausses importations de voitures tombe

ZB

Zakaria Benhammadi

Zakaria Benhammadi - Journaliste senior – Sport, politique et justice

Zakaria Benhammadi est journaliste senior au sein d'Algerie360. Spécialisé dans l'actualité sportive, il couvre l'équipe nationale algérienne, la Ligue 1 et les joueurs algériens évoluant à l'étranger. Il traite également les grands dossiers politiques et judiciaires

Voir tous les articles de Zakaria Benhammadi →

La une du jour

Le ministère de l’Éducation nationale lance un nouveau concours : postes et spécialités concernés

Le ministère de l’Éducation nationale lance un nouveau concours : postes et spécialités concernés

 Alerte fortes pluies et orages en Algérie : plusieurs wilayas sous vigilance jusqu’à mardi

Alerte fortes pluies et orages en Algérie : plusieurs wilayas sous vigilance jusqu’à mardi

 Procès de la FAF : la date du verdict final pour Zetchi, Charaf-Eddine et Zefizef connue

Procès de la FAF : la date du verdict final pour Zetchi, Charaf-Eddine et Zefizef connue

 Naturalisation française : l’Algérie sur le podium des pays d’origine

Naturalisation française : l’Algérie sur le podium des pays d’origine

 « La 1ʳᵉ du genre en Afrique » : Une méga-usine pharmaceutique de 6 000 m² s’implante dans cette wilaya

« La 1ʳᵉ du genre en Afrique » : Une méga-usine pharmaceutique de 6 000 m² s’implante dans cette wilaya

 « Un crime contre le peuple » : Tebboune ordonne 7 mesures immédiates face à la hausse des prix

« Un crime contre le peuple » : Tebboune ordonne 7 mesures immédiates face à la hausse des prix