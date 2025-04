Voix d’Opéra d’Afrique 2025 : la Franco-Algérienne Camille Taos Arbouz primée à Paris

Camille Taos Arbouz, une artiste franco-algérienne, a triomphé lors de la nouvelle édition du concours international des Voix d’Opéra d’Afrique 2025 à l’Athénée de Paris en remportant le Grand prix grâce à sa performance captivante.

Les Voix d’Afrique ont résonné dans le somptueux Athénée Théâtre Louis Jouvet à Paris durant deux soirées exceptionnelles. Cet événement se donne pour mission de mettre les talents africains et afro-descendants dans ce domaine exigeant du chant lyrics.

Le concours international des grandes voix d’Opéra d’Afrique est une initiative portée par Africa Lyrics Opéra, sous l’égide de l’organisation Women of Africa.

L’artiste franco-algérienne Camille Taos Arbouz primée à Paris

Depuis sa création en 2021, ce concours s’est donné pour mission de nouveaux talents lyriques africains et de leur diaspora. Il offre aux lauréats des opportunités de formation, des masterclasses, et des collaborations avec des institutions françaises de renom.

Quinze candidats issus de différents pays du continent africain ont participé à ce concours, organisé à l’Athénée de Paris. Ces derniers ont été répartis en trois catégories, à savoir : Les Semi-professionnels, les amateurs et les Jeunes espoirs.

Un jury international, composé de grandes figures du monde lyrique, de directeurs d’Opéras, de chefs d’orchestres, de metteurs en scène et de spécialistes des musiques africaines, a évalué les finalistes. Sous la présidence de Jean-Philippe Thiellay, le premier prix dans la catégorie des Semi-professionnels a été décerné à Camille Taos Arbouz.

Qui est Camille Taos Arbouz ?

En effet, le jury du concours international des Voix d’Opéra d’Afrique a distingué le talent prometteur de l’artiste Camille Taos Arbouz. Notamment en lui attribuant le Grand Prix. Cette mezzo-Soprano franco-algérienne, dont le parcours musical initial s’est orienté vers la clarinette, a développé une passion pour le chant lyrique.

Son engagement dans cette discipline l’a conduite à obtenir une licence de musicologie, ainsi qu’un diplôme d’études en musique DEM avec mention, attestant de la qualité de sa formation et de son environnement. Forte de plusieurs distinctions obtenues lors de divers concours, Camille Taos Arbouz se produit régulièrement en tant que soliste et en chœur avec des ensembles comme Fiat Cantus, l’Orchestre Lamoureux et l’Opéra de Massy.

Par ailleurs, lors de cet événement, d’autres prix ont été décernés, notamment : dans la catégorie Amateur, le premier prix revient au Congolais Johnny Mutombo, et dans la catégorie des Jeunes espoirs, l’américano-sénagalo-tobagonienne Adja Thomas-Mbaye a remporté le premier prix.

