Voitures occasions en Algérie : les prix affichent une baisse

Après plusieurs mois de hausse, les prix des véhicules d’occasion semblent enfin décidés à baisser. Plusieurs observateurs ont en effet constaté, que ce soit dans les marchés ou sur internet, que la valeur des voitures d’occasion commence à suivre la courbe descendante. Ceci est dû à plusieurs facteurs, en particulier la baisse de la demande et la stagnation du marché.

L’interdiction, dans un premier temps, de l’importation des véhicules de moins de 3 ans ; puis, depuis 2019, l’interdiction de l’importation de véhicules neufs ont crée une situation de pénurie sans précédent. Ces décisions que le gouvernement à prises pour endiguer la dilapidation de la devise ont fait que les prix des voitures (neuves ou d’occasion) ont grimpé à des sommets jamais atteints.

Ainsi, face à l’impossibilité de se procurer une voiture neuve, les Algériens se sont rabattus sur le marché de l’occasion. Mais, sentant l’aubaine, les spéculateurs et les revendeurs n’ont pas tardé à réagir. Du jour au lendemain, les prix des voitures d’occasions en Algérie ont dépassé les prix des véhicules neufs dans d’autres pays. A titre d’exemple, jusqu’à très récemment, avec un budget de 1,500,000 DA (10,000€), le client ne pouvait pas s’offrir une voiture d’occasion correcte. Et la petite voiture chinoise Cherry QQ, qui coutait à sa sortie, en 2013, à peine 250,000 DA, s’est vendue dans les dernières semaines, à plus d’un million de DA.

Mais voilà que devant la baisse de la demande, la stagnation du marché et le promesse du gouvernement d’autoriser vers la fin de l’été 2022 l’importation de véhicules neufs, les prix des voitures d’occasion commencent enfin à baisser.

Prix de quelques voitures d’occasion populaires en juin 2022

Pour rendre compte de cette nouvelle donne qui réjouit les Algériens, nous avons fait un tour d’horizon sur les sites d’annonces. Voici quelques-unes que nous avons sélectionnées.

En dessous de la barre symbolique de cent millions de centimes, on trouve, par exemple, une Peugeot 206 (2004) à 860,000 DA et une Renault Clio 2 (2000) à 570,000 DA.

Si votre budget se situe entre 1 million et 1,5 million de dinars, le choix est plus vaste. Ainsi, la Peugeot 207 (2012) est proposée à 1,050,000 DA ; la Golf série 5 (2006) à 1,100,000 DA ; la KIA Picanto (2008) à 1,300,000 DA ; la Chevrolet Sail (2012) à 1,460,000 DA.

Enfin, si vous voulez investir plus de 1,5 millions de dinars dans l’achat de votre voiture d’occasion, vous pouvez vous offrir une Dacia Logan (2012) à 1,550,000 DA ; une Land Rover (2004) à 1,600,000 DA ou une Renault Mégane 3 (2011) à 1,700,000 DA.