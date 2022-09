Voitures neuves et d’occasion en Algérie : quels prix pour octobre ?

Il y a peu, la rentrée sociale représentait pour beaucoup d’Algériens l’occasion d’acheter une voiture ou d’en changer. Mais depuis la suspension de l’importation des voitures neuves en 2017, et l’arrêt des usines de montage en 2020, se procurer un véhicule ou un véhicule relève de la gageure tant les prix ont littéralement explosé.

Que ce soit pour les voitures neuves ou d’occasion, le marché est saturé, dérégulé. Et les petites et moyennes bourses n’arrivent plus à y avoir accès. Il semble donc qu’acquérir une voiture en 2022 en Algérie est un luxe réservé aux seuls riches.

Pour rendre compte de cette situation, nous sommes allés vérifier les prix des voitures neuves et d’occasion en cette fin septembre sur les marchés et les sites spécialisés.

Voitures neuves — 100 SMIC pour une QQ, 200 pour une Picanto et… 650 pour un New Tiguan

Commençons notre tour d’horizon par les prix des voitures neuves. Un rapide coup d’œil sur les sites de vente et de revente suffit pour refroidir le pauvre citoyen en quête d’un véhicule pour sa famille.

En effet, la « moins chère » de toutes les voitures, la petite chinoise Chery QQ coûte la bagatelle de 2 millions de dinars, soit 100 mois de SNMG ! L’autre voiture grand public, la Kia Picanto LX avec moteur à essence est proposée à la modique somme de 4 millions de dinars (200 mois de SNMG). Quant à la Suzuki Swift, son prix atteint les 3,4 millions de dinars.

Toujours dans la catégorie des voitures d’entrée de gamme, la Fiat Panda, moteur à essence et boîte automatique, vaut 3,35 millions de dinars ; la Citroën C Élysée, 4,4 millions de dinars ; et le crossover Dacia Sandero Stepway, 3,85 millions de dinars.

Du côté des voitures moyenne et haut de gamme, il faut prévoir un budget de 5 millions de dinars minimum (un demi-milliard de centimes) pour espérer s’offrir l’une d’entre elles.

Ainsi, le prix de la citadine Fabia, du constructeur tchèque Skoda, avec moteur à essence et boîte automatique, s’élève à 5,5 millions de dinars. Et celui de la Peugeot 3008 atteint les 7 millions de dinars. Quasiment au même tarif, l’acheteur peut aussi s’offrir une Audi A1 S Line ou une Volkswagen Polo 200 R-Line.

Concernant les véhicules de luxe, leurs prix dépassent le plafond symbolique du milliard de centimes. C’est ainsi que les concessionnaires multimarques d’Alger proposent l’Audi A4 S Line au prix de 13,8 millions de dinars ; l’Audi Q3 S Line à 14 millions de dinars ; et le 4×4 New Tiguan R-Line de Volkswagen à plus de 13 millions de dinars.

Voitures d’occasion, des véhicules vieux de dix ans vendus plus cher qu’à leur sortie d’usine

Les petites bourses, qui ne pouvaient pas se permettre l’achat d’une voiture neuve, avaient pour habitude de sa rabattre sur le marché de l’occasion. Mais depuis quelques mois, ce dernier connaît à son tour une flambée sans précédent. Des voitures vielles de 10 ans avec des centaines de milliers de kilomètres au compteur se vendent aujourd’hui deux, voire trois fois, plus cher que leur prix à l’état neuf.

À titre d’exemple, au marché de Biskra, une Clio Classique 2003 a été évaluée à 90 millions de centimes ; une Peugeot 306 de l’année 2000, à 54 millions de centimes. Et au marché d’Annaba, on propose une Chery QQ 2013 au prix de 83,5 millions. Il s’agit là des modèles les plus « abordables », ceux qui coûtent moins d’un million de dinars.

Avec un budget oscillant entre 100 et 200 millions de centimes, le potentiel acheteur peut acquérir une Chevrolet Aveo 2008 (115 millions), une Hyundai Accent 2016 (145 millions), une Renault Symbol 2014 (160 millions) ou encore une Toyota Yaris 2009 (182 millions), avec 310 000 km au compteur.

Pour les véhicules dont le prix dépasse les 250 millions de centimes, le « choix » est plus large. Ainsi, au marché de Biskra, les négociants ont évalué une Audi Q3 2013 à 280 millions de centimes ; un Dacia Sandero 2017, à 270 millions ; la voiture familiale Peugeot Rifter 2019, à 520 millions de centimes.

Enfin, en ce qui concerne les véhicules utilitaires, nous avons sélectionné trois offres. Le chinois Dongfeng Xiaokang (DFSK) 2015 a reçu une offre, sur le marché de Sétif, à 155 millions de centimes ; le Peugeot Landtrek 2022 a été estimé à 490 millions ; et le pick-up Toyota Hilux 2020 vaut presque 700 millions de centimes.