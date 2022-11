Voitures Fiat 2022 : voici les prix en Europe en cette fin d’année

Depuis la signature, le 13 octobre dernier, du partenariat entre le ministère de l’Industrie et le constructeur italien Fiat, filiale du groupe Stellantis, une question en particulier brûle les lèvres des Algériens : quels seront les prix des voitures Fiat commercialisées en Algérie ? Ces dernières seront-elle à la portée de tout le monde ?

Pour réponde à cette question, nos confrères d’Echourouk se sont rendus dans la ville italienne de Fabriano pour s’enquérir sur place des prix qu’affichent les véhicules neufs de la marque Fiat en ce mois de novembre 2022. L’investigation s’est surtout concentrée sur les modèles susceptibles d’être, dans un premier temps, importés, puis, dans un second temps, assemblés dans l’usine d’Oran à partir de novembre 2023. Il s’agit des modèles : 500, Panda, Tipo et 500 X.

D’emblée, le journaliste remarque que le showroom Fiat est plutôt dégarni. Les voitures neuves manquent. Interrogeant un employé sur les raisons de cette « pénurie », celui-ci lui explique qu’elle est due à la crise des puces électroniques que connaît le marché mondial de l’automobile. Dès lors, pour acheter un véhicule neuf, un délai d’attente de 6 mois est souvent nécessaire.

Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que les prix que nous donnerons dans cet article sont à titre indicatif seulement . Car le régime des taxes italien diffère de son équivalent en Algérie. À titre d’exemple, le taux de la TVA en Italie est de 22 % tandis qu’en Algérie, il est de 19 %. En outre, Fiat commercialisera ses véhicules en Algérie avec le taux de change bancaire.

Fiat 500, Panda, Tipo, 500X : combien ça coûte en Italie ?

S’agissant maintenant des prix des quatre principaux modèles du constructeur italien en 2022, à savoir les Fiat 500, Panda, Tipo et 500X, voici ce que rapporte l’enquête.

Note : Nous donnerons les prix en euro et en dinar avec le taux de change officiel (soit, actuellement, 1 euro pour 143 dinars).

Commençons par le modèle le plus populaire. La Fiat 500 Metano, trois-portes avec moteur hybride 1.0 (essence et gaz naturel), coûte la bagatelle de 17,800 € (2,545,400 DZD). Pour la version Dolcevita (essence-gaz naturel), le prix augmente à 20,500 € (2,931,500 DZD). Il faut cependant savoir que le gaz naturel comme carburant n’est pas disponible en Algérie. Notre pays ne dispose que du GPL.

Quant à la petite citadine, la Fiat Panda (essence et gaz naturel ; 1,0 ou de 1,2 litre) son prix va de 13,400 € (1,916,200 DZD) à 16,200 € (2,316,600 DZD). Il s’agit là des modèles les moins chers de la marque italienne . Le prix de la version Cross de la Panda (moteur hybride), atteint 18,200 € (2,602,600 DZD).

La voiture compacte, la Fiat Tipo est disponible en deux versions, hybride et essence. Le modèle hybride 1,5 litre coûte entre 26,790 € (3,830,970 DZD) et 31,200 € (4,461,600 DZD). Le modèle cinq portes avec moteur à essence 1,0 litre affiche un prix qui oscille entre 21,200 € (3,031,600 DZD) et 25,700 € (3,675,100 DZD).

Nous terminerons ce tout d’horizon avec un autre modèle populaire de chez Fiat, le crossover urbain 500 X. Celui-ci est disponible avec deux systèmes de motorisation hybrides : essence-gaz naturel et essence-diesel. Sa valeur va de 27 850 € (3,982,550 DZD), pour la version de base, à 35,850 € (5,126,500 DZD) pour le Sport Pack 1.5.