Voitures électriques : installation de bornes de recharge dans 4 nouvelles wilayas

Énergie durable – la société nationale Sonelgaz a commencé à installer des bornes de recharge pour voitures électriques dans plusieurs wilayas du pays, notamment le long de l’autoroute Est-Ouest. Ces bornes seront opérationnelles dès ce mois-ci, selon les déclarations faites aujourd’hui, mercredi, par le porte-parole du groupe, Khalil Hedna.

Bornes de recharge électrique : Sonelgaz procède à l’installation de stations dans 4 wilayas

Les bornes de recharge pour voitures électriques sont en cours d’installation dans différents endroits de la partie nord du pays. Parmi ceux-ci, l’espace communautaire des Sablettes à Alger, la station-service à Babour dans la wilaya de Sétif, et les stations de Tamazguida et Sidi El Kebir à Blida. De plus, une station sera installée à Baba Ali dans la wilaya de Mascara. Les travaux d’installation se poursuivront dans les autres stations programmées à l’échelle nationale, comme l’a indiqué la même source.

La canicule fait monter la consommation nationale à des sommets

Cet été, l’Algérie a atteint 4 pics de consommation consécutifs à cause de la vague de chaleur qui déferle sur le pays. La consommation nationale d’électricité en Algérie a atteint un nouveau pic historique de 18476 mégawatts ce mardi 18 juillet, a annoncé Khalil Hedna.

Sonelgaz s’efforce de maintenir la stabilité du réseau électrique malgré la forte demande enregistrée pour alimenter les climatiseurs et autres appareils de refroidissement.