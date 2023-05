Voitures d’occasion en Algérie : les prix ont-ils baissé ?

Malgré la reprise de l’activité automobile en Algérie, avec plusieurs marques qui s’installent pour produire localement et le relancement de l’importation des véhicules de moins de 3 ans, le marché de l’occasion continue d’afficher des prix exorbitants qui défient toute logique.

Plusieurs experts automobiles avaient prédit une baisse progressive des tarifs grâce à cette reprise des activités. Cependant, les prix des véhicules d’occasion dans le marché noir continuent d’afficher des prix au niveau du neuf.

Cette situation est d’autant plus surprenante que des données factuelles prouvent que le marché de l’automobile devrait revenir à la normale, avec une concurrence entre le neuf et l’occasion plus équilibrée. Une règlementation claire et des taxes douanières plus allégées, en ce qui concerne l’importation de véhicules de moins de 3 ans, devraient contribuer à faire de cette éventuelle baisse une réalité.

Un statut qui doit se redresser

La reprise de la production de plusieurs usines, l’arrivée de nouveaux constructeurs et le déblocage du processus d’importation de véhicules, pourront-ils pousser le citoyen à se détacher brusquement du marché des voitures d’occasion ?

Les voitures d’occasion sont toujours vendues à des prix excessifs, parfois même deux fois plus chers que leur valeur réelle avec des kilométrages élevés. De plus, les acheteurs n’ont pas de garantie ni de service après-vente fiable, sans parler de la disponibilité des pièces de rechange d’origine qui peut être difficile à trouver.

Un média francophone a exposé les prix récents de certains modèles de voitures d’occasion. Voici une brève sélection :

Une Dacia Sandero de 2017 avec 280 000 km pour 1 800 000 DA, ne Hyundai Accent de 2013 avec 350 000 km pour 1 650 000 DA, une VW Golf de 2014 avec 234 000 km pour 2 800 000 DA, un mini truck DFM de 2014 avec 260 000 km pour 950 000 DA et une Maruti de 2011 avec 310 000 km pour 600 000 DA