Voitures de moins de 3 ans : quels sont les prix en Libye ?

Après l’annonce de la reprise prochaine (à partir de 2023) de l’importation des véhicules de moins de trois ans, beaucoup d’Algériens se sont rués sur les sites de vente de voiture d’occasion européens, et français notamment, pour se faire une idée sur les prix, pour savoir s’ils pourront enfin accéder au rêve d’acquérir un véhicule décent à un coût abordable.

Mais qu’elle ne fut leur surprise lorsqu’ils ont découvert que les voitures de moins de trois ans européennes ne sont si bon marché que ça. En effet, depuis la crise sanitaire, puis celle des semi-conducteurs qui ont ébranlé le marché de l’automobile, les prix des véhicules d’occasion ont sensiblement augmenté sur le vieux Continent.

C’est alors que les Algériens se sont mis à chercher d’autres pays où les prix des voitures sont plus abordables, où ils pourront faire de bonnes affaires. Et très vite un nouveau marché commence à faire parler de lui dans les rues, les cafés et les réseaux sociaux… Il s’agit du marché libyen. Il paraît que les véhicules y sont beaucoup moins chers, que c’est le nouvel eldorado de l’automobile !

| A LIRE AUSSI : Véhicules de moins de 3 ans – prix des voitures 2020 et 2021 en France

Pour confirmer la véracité de ces ouï-dire, nous sommes allés faire un tour sur le Ouedkniss libyen, le site numéro un de commerce entre particuliers, Opensouq. Nous y avons sélectionné quelques offres à même de donner au lecteur une idée sur le prix des voitures de moins de trois ans chez le voisin libyen.

Voitures de moins de 3 ans : combien ça coûte en Libye ?

Notez au préalable que les prix que nous donnons ici sont ceux que des revendeurs particuliers proposent. Ils ne reflètent donc pas forcément la valeur réelle du véhicule ni ne renseignent sur son état. Sachez aussi que la plupart de ces voitures proviennent des pays du Golf et qu’elles disposent, dès lors, de moteurs à essence.

En outre, nous mentionnerons, pour chaque véhicule, son prix en dollars américains avec son équivalent en dinars algériens au taux de change actuel du marché parallèle (1 $ = 210 DZD).

Dans la catégorie des voitures de moins de 3 ans les moins chères, on trouve une Hyundai Accent 2020 (10,000 km) au prix de 10,384 $ (2,180,640 DZD) ; une Suzuki Swift 2022 (neuve) à 13,200 $ (2,772,000 DZD) ; une Kia Sportage 2020 (10,000 km) à 14,226 $ (2,987,460 DZD). Pour la Toyota Corolla 2020, nous avons retenu une offre à 14,953 $ (3,140,130 DZD), avec 60,000 km au compteur. Quant à la Volkswagen Tiguan 2021, son prix tourne autour de 17,000 $ (3,570,000 DZD) ; celui de la Fiat 500x (30000 km), il avoisine les 19000 $ (3,990,000 DZD).

| A LIRE AUSSI : Voitures neuves 2022 – quels sont les prix en France ?

Dans la gamme supérieure, on retrouve une Mitsubishi Pajero 2020 (20,000 km) au prix de 24,922 $ (5,233,620 DZD) ; un pick-up Toyota Tacoma 2020 (10,000 km) à 28,245 $ (5,931,450 DZD) ; un SUV Toyota Landcruiser 2020 (190,000 km) à 31,152 $ (6,541,920 DZD) ; un SUV compact Volkswagen Tiguan R-LINE 2021 (20,000 km) à 32,191 $ (6,760,110 DZD).

Enfin, dans la catégorie des voitures de luxe, les vendeurs proposent une BMW 330i 2020 (30,000 km) à 34,268 $ (7,196,280 DZD) ; une BMW 540i 2020 (20,000 km) à 42,575 $ (8,940,750 DZD) ; un 4×4 Toyota Land Cruiser Prado 2022 (neuf) à 57,000 $ (11,970,000 DZD).