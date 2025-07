Voitures de moins de 3 ans : Précisions du ministère sur l’immatriculation

Farida Laâtaoui, sous-directrice de la gestion des biens et de leur transfert au ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a annoncé la mise en place de commissions dans toutes les wilayas pour recevoir les dossiers d’immatriculation des véhicules importés de moins de 3 ans.

Dans une déclaration à l’Agence de presse algérienne (APS) publiée ce vendredi 11 juillet, la responsable a indiqué que le ministère a adopté « un calendrier pour le dépôt des dossiers d’obtention des cartes grises des véhicules importés de moins de 3 ans auprès des services d’immatriculation des wilayas, uniquement pour des raisons d’organisation, sans qu’aucun dossier ne soit rejeté ».

Ce calendrier vise à réguler le flux des demandes déposées auprès des services d’immatriculation. Elle a précisé que « les véhicules dédouanés avant le 31 décembre 2024 ont vu leurs dossiers réceptionnés à partir du 11 mai 2025 », tandis que « pour les véhicules dédouanés à partir du 1er janvier 2025, les dossiers ont été réceptionnés à partir du 22 juin 2025 ».

Pour les propriétaires de ce type de véhicules importés qui n’ont pas pu déposer leurs dossiers aux dates prévues, Laâtaoui a rassuré qu’ils pourront le faire ultérieurement.

Un nouveau système national pour centraliser les données des voitures importées

Depuis mai dernier, les autorités ont introduit un système informatique national centralisant les données des véhicules, de leurs propriétaires et du numéro d’immatriculation. Ce dispositif concerne actuellement les véhicules utilitaires et touristiques de moins de trois ans, avant d’être étendu à tous les types de véhicules (neufs, d’occasion ou déjà immatriculés).

Ce système est interconnecté avec les bases de données des Douanes, garantissant « transparence et rapidité » dans le traitement des dossiers. Des commissions ont été déployées dans chaque wilaya pour superviser le processus et prévenir d’éventuels dysfonctionnements.

Voitures importées de moins de 3 ans : Interdiction de cession pendant 36 mois

Laâtaoui a rappelé que les véhicules utilitaires ou touristiques importés de moins de trois ans et dédouanés à partir du 1er janvier 2025 portent la mention « non cessible pendant 36 mois » sur leur carte grise. Cette restriction peut être levée après trois ans ou par le paiement d’une taxe compensatoire.

En revanche, les véhicules dédouanés avant le 31 décembre 2024 peuvent être vendus librement, via le même système informatique, et ce, dans n’importe quelle commune, « quelle que soit la résidence du vendeur ou de l’acheteur ».

Carte grise en Algérie : un guichet unique et un système centralisé pour simplifier les démarches

Un guichet unique a été instauré pour gérer toutes les étapes : dépôt du dossier, traitement, délivrance de la carte grise et transaction de vente. Les autorités ont également renforcé la production des imprimés pour faire face à l’afflux des demandes.

Cette réforme s’inscrit dans un effort de modernisation et de transparence, en coordination avec les Douanes et la Sûreté nationale, pour faciliter les démarches des citoyens et des résidents étrangers.

Ces commissions sont renforcées par un dispositif de supervision piloté par les inspecteurs généraux des wilayas, chargé de contrôler toutes les opérations liées à ce processus.

Par ailleurs, un mécanisme de suivi centralisé a été mis en place par le ministère, en coordination avec les différents services, notamment la Direction générale des douanes, pour recenser les éventuels problèmes signalés par les wilayas, les analyser et y apporter des solutions adaptées.

En prévision de l’augmentation des demandes de cartes d’immatriculation, « des mesures ont été prises avec l’entreprise chargée de produire ces documents pour accélérer leur fabrication », a ajouté la responsable.

De plus, une coordination étroite a été établie entre le ministère, la Direction générale des douanes et la Direction générale de la Sûreté nationale pour faciliter la délivrance des documents nécessaires aux citoyens ou aux résidents étrangers dans le cadre de l’immatriculation des véhicules.