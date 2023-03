Voitures de moins de 3 ans : leurs prix seront-ils abordables ?

La reprise de l’importation des voitures neuves et de ceux de moins de trois ans est venue donner un coup de boost au secteur de l’automobile algérien. Les autorités souhaitent relancer le marché automobile au cours de cette année de 2023. Les décisions et les décrets s’accélèrent pour une reprise rapide et efficace.

Ismail Zeghlache, expert dans le secteur de l’automobile, a indiqué au media arabophone Ennahar que la courbe des prix des voitures de moins de 3 ans ne se projete pas vers une baisse majeure. Il explique qu’en Europe, un manque de voitures neuves se fait actuellement ressentir. Pour certaines marques, Les acheteurs sont amenés à patienter entre 2 et 3 mois avant de recevoir leurs véhicules.

L’expert en la matière explique que ces faits sont les conséquences de la pandémie du Covid-19, la crise financière qui frappe fortement le continent européen ainsi que l’indisponibilité de plusieurs pièces essentielles pour la fabrication des voitures comme les pièces de rechange ou même les puces électroniques.

Cette situation pousse de plus en plus les citoyens européens à se tourner vers les voitures d’occasion. Une hausse considérable des prix de ces derrières a d’ailleurs été ressentie en Europe.

Tenant compte de ces éléments, Ismail Zeghlache ne croit pas en une éventuelle baisse des tarifs des voitures d’occasion de moins de 3 ans. Il rajoute que l’inflation des prix dans l’automobile se fait ressentir à l’échelle mondiale. Selon lui, une fois la situation débloquée en Algérie, une petite baisse des montants des voitures sera ressentie comparant aux prix actuels mais qui ne ferra pas de grandes différances.

La solution finale selon lui est la disponibilité en masse des voitures chez les concessionnaires. Ces derniers participeront à l’opération du redressage du marché automobile national.

Quel prix pour les voitures en Europe ?

Le marché français se positionne comme une référence auprès des algériens. En effet, la plupart des voitures que ces derniers importent proviennent de ce pays. Les voitures italiennes seront aussi sur le devant de la scène. Une signature d’un accord avec la marque italienne Fiat pour l’ouverture d’une usine de montage automobile à Oran a été réalisée.

Voici une petite sélection des prix en euro et en dinar de certaines voitures italiennes et françaises :

La Fiat 500, le prix de la petite citadine à trois 3 portes sous état neuf oscille entre 17000 et 20.500 €. Soit entre 2 470 076 et 2 978 621 DZD.

L’emblématique Fiat Uno satisfait les exigences de stabilité, de sécurité et d’économie. Son coût varie de 11 000 € à 15 000 €. Soit entre 1598284 et 2 179 479 DZD.

Le modèle Grand Siena, avec quelques changements dans son look qui la rend plus moderne. Sa valeur se situe entre 12 000 € et 17 000 € selon la finition du véhicule. Entre 1 743 583 et 2 470 076 DZD.

La FIAT Tipo (5 portes) suivant les différentes finitions affiche un prix d’entrée de gamme de 15 990 € (2 310 247 DZD)

