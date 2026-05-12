Voitures de moins de 3 ans : Comment de fausses agences arnaquent les Algérien sur Facebook

Ce qui commençait comme une opportunité en or s’est transformé en cauchemar pour de nombreux citoyens. Profitant de l’engouement massif pour l’importation des véhicules de moins de trois ans, des réseaux de fraudeurs, opérant via des agences fictives, multiplient les victimes en proposant des tarifs défiant toute concurrence avant de s’évaporer avec les acomptes.

L’affaire a pris une tournure judiciaire majeure ce dimanche, lorsque les services de la Sûreté de la wilaya de Sétif ont diffusé un appel à témoins concernant un individu suspecté d’escroquerie à grande échelle.

En effet, le dénommé (M.M.), actuellement recherché sous mandat du procureur de la République près le tribunal d’El Eulma, est accusé d’avoir orchestré un vaste réseau de fraude via une page Facebook intitulée « Agence Miloud ».

Importation de véhicules de moins de 3 ans : les signes qui doivent vous alerter sur une fausse agence

Selon les éléments de l’enquête, le suspect ne reculait devant rien pour ferrer ses proies. En publiant des photos de véhicules de luxe et des offres tarifaires nettement inférieures à celles du marché national ou des concessionnaires officiels, il parvenait à instaurer un climat de confiance.

Séduits par la perspective d’acquérir un véhicule neuf à moindre coût, les clients entamaient des procédures de commande à distance.

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Le piège se refermait alors : l’escroc exigeait des versements préalables substantiels, effectués par virements postaux ou bancaires, censés couvrir les frais de réservation, de transport ou de douane. Une fois les sommes empochées, les véhicules n’étaient jamais livrés.

L’importation des « moins de trois ans » : un terrain fertile pour le crime

Cette affaire illustre l’apparition de nouveaux réseaux de fraude dans le sillage de l’autorisation d’importation des véhicules d’occasion de moins de trois ans. Parallèlement aux opérations légales qui se déroulent normalement, des intermédiaires peu scrupuleux ont profité de cette nouvelle dynamique du marché pour s’immiscer dans le secteur.

Profitant du fort engouement des citoyens pour ce dispositif, ces agences ont détourné les procédures de facilitation à leur avantage pour piéger les acheteurs.

Le marketing de ces réseaux repose sur deux leviers :

Le prix : Des remises de plusieurs dizaines de millions de centimes par rapport aux prix locaux.

par rapport aux prix locaux. La transparence de façade : Envoi de vidéos de la voiture au port, photos des documents administratifs (souvent falsifiés) ainsi que le suivi de l’expédition en temps réel pour rassurer l’acheteur jusqu’au dernier moment.

Face à l’ampleur du préjudice, les services de police de Sétif exhortent toute personne ayant été victime de cet individu ou de l’agence susmentionnée à se manifester. Les victimes peuvent se rapprocher du parquet de la République près le tribunal d’El Eulma ou des services de la sûreté de daïra pour déposer plainte ou apporter leur témoignage.

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L’affaire de l’agence « Miloud » est loin de représenter un cas isolé. Depuis l’autorisation d’importation des véhicules de moins de trois ans, les plateformes numériques voient fleurir une multitude d’agences similaires dont la légalité reste souvent douteuse. Les citoyens doivent faire preuve de la plus grande vigilance : derrière chaque offre trop alléchante sur les réseaux sociaux peut se cacher un nouveau réseau de fraude.