Voitures bloquées, moutons emportés par la crue… l’Algérie frappée par les intempéries (IMAGES)

Les récentes intempéries qui ont frappé plusieurs régions d’Algérie ont laissé derrière elles un paysage perturbé. Routes bloquées, véhicules immobilisés, habitations envahies par les eaux et interventions d’urgence pour porter secours aux habitants.

Entre fortes pluies et chutes de neige abondantes, plusieurs wilayas ont été touchées, mobilisant les équipes de la Protection civile dès les premières heures de la matinée.

Dans un point de situation publié ce lundi à 07h00, la Direction générale de la Protection civile a détaillé les principales interventions menées à travers différentes régions du pays. Si aucun bilan humain grave n’a été signalé, les opérations ont été nombreuses pour faire face aux conséquences des intempéries, notamment l’élévation du niveau des eaux et l’accumulation de neige sur plusieurs axes routiers.

Intempéries en Algérie : routes perturbées et habitations inondées dans plusieurs wilayas

Dans la wilaya de Bouira, les fortes pluies ont provoqué des accumulations d’eau dans plusieurs quartiers. Les équipes de la Protection civile sont intervenues pour pomper les eaux pluviales :

Au quartier des 166 logements ,

Ainsi qu’au quartier des 140 logements , dans la commune de Bouira.

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Toujours dans la même wilaya, les services de secours ont également mené une opération dans la commune de Taghzout (Terj), où la montée des eaux de l’oued El Aouachria a menacé un troupeau. Environ 40 têtes de moutons ont été sauvées, mais quatre animaux ont péri à cause de la crue.

Dans la commune de Kadiria, de fortes rafales de vent ont provoqué la chute d’un arbre sur le toit d’une habitation située rue Ahmed Foudi. L’incident n’a fait aucune victime, selon la Protection civile.

Les secours sont également intervenus dans les communes de Haizer et Taghzout, où les pluies ont provoqué l’infiltration d’eau dans deux habitations, notamment dans la localité de Chaâbat Brahim.

Neige et intempéries en Algérie : plusieurs automobilistes secourus sur les routes

La neige a également perturbé la circulation dans plusieurs wilayas de l’est et du centre du pays, piégeant plusieurs automobilistes sur des routes secondaires.

Dans la wilaya de Sétif, les secours sont intervenus dans la commune de Beni Ouartilane pour dégager deux véhicules bloqués sur le chemin communal reliant Beni Chebana à Beni Ouartilane. À bord se trouvaient six personnes, immobilisées à cause de l’importante accumulation de neige.

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Une situation similaire s’est produite dans la wilaya de Tébessa, où les équipes de la Protection civile ont libéré un véhicule coincé sur la route wilayale n°08, reliant Tébessa à El Ma El Abiod, également à cause des chutes de neige.

Dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, l’intervention s’est déroulée dans la commune de Ouled Dahfreg, où deux voitures transportant sept personnes sont restées bloquées sur la route wilayale n°43.

Les intempéries en Algérie provoquent aussi des infiltrations d’eau à Béjaïa

Les pluies ont également causé des infiltrations d’eau dans la wilaya de Béjaïa. Dans la commune d’Ougass, les équipes de la Protection civile ont pompé les eaux pluviales qui s’étaient introduites dans deux habitations situées au lieu-dit Assif El Hammam.

Ces différentes interventions illustrent l’impact direct des perturbations météorologiques sur plusieurs régions du pays, entre crues d’oueds, routes enneigées et infiltrations dans les habitations.

Au moment de la publication du bilan matinal, la Protection civile n’a signalé aucune perte humaine, mais les opérations de surveillance et d’intervention se poursuivent dans les zones concernées.

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Les dernières intempéries ont entraîné plusieurs perturbations locales à travers différentes wilayas d’Algérie. Entre inondations urbaines, routes enneigées et interventions de secours, les équipes de la Protection civile ont multiplié les opérations pour sécuriser les habitants et rétablir la circulation. Le suivi de la situation reste en cours alors que les conditions météorologiques continuent d’affecter certaines régions.