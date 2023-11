Voitures à prix réduit : à quand l’arrivée des chinoises SOKON en Algérie ?

La marche automobile Sokon s’apprêterait à faire son entrée sur le marché algérien très bientôt. Le constructeur chinois se prépare à lancer une large gamme de véhicules dans le pays d’ici à quelques jours. L’occasion pour le spécialiste des utilitaires de petite et moyenne taille de conquérir le marché quasi vierge qu’offre l’Algérie et d’y insuffler un souffle nouveau.

Les voitures chinoises Sokon bientôt sur les routes algériennes ?

Selon les informations révélées par le média arabophone Ennahar, les véhicules de la marque chinoise Sokon devraient arriver en Algérie entre le 10 et 17 novembre prochains.

L’arrivée des véhicules devrait ainsi coïncider avec le lancement officiel de la marque, prévu pour la fin de ce mois de novembre. L’Algérie devrait accueillir environ 7 200 voitures Sokon en 2023, un chiffre significatif qui témoigne de la confiance de la marque dans le potentiel du marché algérien.

La particularité de cette arrivée réside dans le fait que Sokon ne lancera initialement que des véhicules utilitaires, avec un total de sept modèles, avant de diversifier son offre en proposant des voitures de tourisme, une étape programmée pour 2024. Cette approche stratégique pourrait répondre à la demande croissante de véhicules utilitaires que connait actuellement le marché local.

Le marché auto en Algérie en plein boom

En outre, les experts de l’industrie automobile en Algérie ont souligné que le marché se prépare à une transformation majeure, avec l’introduction de nombreuses voitures, l’arrivée de nouvelles marques, et le développement de la production locale. Cependant, ils ont également mis en avant les défis persistants liés à la complexité et à la durée des processus d’importation, qui pourraient freiner le rythme du changement.

Le marché automobile algérien a été le témoin de l’entrée de diverses marques et de nombreux véhicules au cours de l’année en cours. L’Algérie s’apprête à accueillir un total de 180 233 véhicules, représentant une valeur totale de près de 2 milliards de dollars.

Parmi ces véhicules, quelque 120 000 sont destinés aux catégories utilitaires et de tourisme. Cette offre variée comprend des véhicules des marques Fiat, Geely, Chery, Jac, Opel, Citroën, Sokon, et DFSK. Cette diversification des marques et modèles pourrait potentiellement offrir aux consommateurs algériens un plus grand choix sur le marché automobile.

Cependant, malgré ces développements prometteurs, les prix des véhicules d’occasion en Algérie restent à des niveaux élevés, un défi auquel les consommateurs locaux continuent de faire face. La question des tarifs reste un sujet brûlant, l’arrivée de Sokon et d’autres marques sera-t-elle suffisante pour influencer la dynamique du marché ?