VOITURES À PRIX ABORDABLES EN ALGÉRIE : les chinoises Geely bientôt sur le marché

Passé l’engouement suscité par l’annonce de la reprise des importations de véhicules neufs et d’occasions, les Algériens ont vite compris que l’enjeu ne résidait pas seulement dans la disponibilité de voitures sur le marché. Une autre problématique alimente les débats et les discussions dans la presse et sur les réseaux sociaux : la question des prix.

Il faut dire que la divulgation des prix des modèles commercialisés par Fiat Algérie a eu l’effet d’une douche froide pour bon nombre de citoyens. Car le coût d’acquisition du modèle le moins cher, la Fiat 500 Hybrid, commençait à partir de 2 635 000 DA. En conséquence, la marque italienne a annoncé, quelques semaines plus tard, une révision de ses prix à la baisse.

Une autre « bonne nouvelle » devrait succéder à cette dernière. En effet, le représentant en Algérie de la marque chinoise Geely se prépare à entamer, dans les prochains jours, l’importation de véhicules économiques pour les proposer aux Algériens à prix abordables.

Vers la baisse des prix des voitures neuves en Algérie

Le journal Echoroukonline révèle que le concessionnaire a d’ores et déjà obtenu une autorisation préalable à l’importation et qu’il devrait débuter son activité incessamment. En outre, le représentant de Geely s’emploie à mettre en place un réseau de distribution qui couvre l’ensemble du territoire national, comme le stipule le cahier des charges.

Geely est un groupe automobile dont le siège se situe à Hangzhou, dans le sud-est de la Chine. Le groupe, fondé en 1986, est entré dans l’industrie automobile en 1997. Il commercialise ses véhicules sous les marques : Geely Auto, Lotus, Proton, Lynk & Co, Volvo. En 2021, Geely a vendu plus de 2,2 millions de voitures. C’est le 8e plus grand groupe automobile mondial.

Ainsi, avec l’arrivée sur le marché national de plusieurs marques (Fiat, JAC, Geely et, bientôt, Citroën aussi), l’on s’attend à ce que les prix des voitures neuves connaissent une baisse significative en Algérie au cours des prochaines semaines. C’est, du moins, ce que dicte la loi de la concurrence et celle de l’offre et de la demande.