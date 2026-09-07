Voiture neuve financée jusqu’à 90 % : tout savoir sur la formule « Mourabaha » de la BNA

Acquérir une voiture neuve sans recourir à un crédit classique, c’est la promesse que formule désormais la Banque Nationale d’Algérie (BNA).

À travers une annonce publiée sur sa page officielle Facebook, l’établissement bancaire dévoile sa formule de financement baptisée « Mourabaha », destinée aux clients souhaitant s’offrir un véhicule neuf tout en respectant les préceptes de la finance islamique.

Le mécanisme permet de couvrir jusqu’à 90% du prix d’achat, avec un remboursement pouvant s’étaler sur 60 mois. Une offre qui s’inscrit dans la montée en puissance des produits bancaires alternatifs en Algérie, où la demande pour des solutions conformes à la Charia ne cesse de croître.

BNA : comment fonctionne la Mourabaha pour l’achat d’une voiture neuve ?

Le principe de la Mourabaha automobile repose sur un mécanisme de vente bien précis, distinct du crédit classique à intérêt. La banque n’accorde pas un prêt d’argent, elle achète elle-même le véhicule choisi par le client, puis le lui revend avec une marge bénéficiaire fixée à l’avance et acceptée par les deux parties.

🟢 À LIRE AUSSI : Nouvelle agence sous la tutelle de la Présidence : Tebboune fixe ses priorités

Le processus se déroule en plusieurs étapes :

Le client sélectionne le véhicule qu’il souhaite acquérir auprès d’un concessionnaire Il fournit à la banque la facture ainsi que le certificat de disponibilité du véhicule La BNA procède à l’achat de la voiture auprès du concessionnaire L’établissement revend ensuite le véhicule au client, en précisant clairement le prix de revient et la marge de profit Les mensualités et la durée de remboursement sont fixées avant la finalisation de l’opération

Cette transparence sur le coût total dès la signature constitue l’un des piliers de la finance islamique, qui interdit tout recours à l’intérêt.

Un financement calculé selon le revenu, avec la possibilité d’associer un proche

Si le plafond de financement peut atteindre 90% du prix du véhicule, le montant réellement accordé dépend avant tout du revenu mensuel du demandeur et de la durée de remboursement choisie. La BNA invite ainsi les clients intéressés à se rendre dans l’agence la plus proche pour effectuer une simulation personnalisée et connaître précisément leur capacité de financement.

🟢 À LIRE AUSSI : Amende routière impayée : passé 45 jours, voici ce que vous risquez

L’offre prévoit également une option destinée à renforcer cette capacité. Le client peut associer le salaire ou le revenu d’un « client partenaire ». Cette notion englobe, selon les précisions de la banque, le conjoint, un ascendant ou un descendant au premier degré. Le cumul des revenus permet alors d’augmenter le montant total accessible au financement.

Un délai de traitement rapide et des mensualités connues à l’avance

Parmi les atouts mis en avant par la BNA figure la rapidité de traitement des dossiers, qui ne dépasserait pas cinq jours selon l’annonce. L’établissement insiste également sur la prévisibilité du produit. Le client connaît dès la signature le montant exact de ses échéances mensuelles, ainsi que la marge bénéficiaire appliquée, que la banque qualifie de compétitive.

Sur le plan documentaire, le dossier de financement doit comprendre la facture du véhicule, le certificat de disponibilité, ainsi que le certificat de conformité. Ces pièces s’ajoutent aux conditions et procédures habituelles exigées par la banque pour l’ouverture d’un dossier de financement.

Mourabaha automobile : u niquement pour les véhicules fabriqués en Algérie

Ce dispositif comporte toutefois une limite claire. Il ne s’applique pas aux véhicules que le client souhaiterait importer depuis l’étranger.

🟢 À LIRE AUSSI : Usine Hyundai en Algérie : le CEO dévoile la date du démarrage et les véhicules prévus

Interrogée sur cette possibilité, la BNA a précisé que le financement concerne exclusivement les voitures fabriquées ou montées sur le territoire national, conformément à la réglementation en vigueur.

Une propriété grevée jusqu’au dernier remboursement

Concernant le statut juridique du véhicule, la banque a apporté des clarifications importantes. La propriété de la voiture est transférée au nom du client dès la conclusion de la vente.

Cependant, le document est assorti de la mention « gagée au profit de la banque », et ce jusqu’au règlement intégral des échéances. Une fois toutes les sommes dues acquittées, la BNA délivre au client un certificat de mainlevée, qui met fin au gage inscrit sur le véhicule.

Une marge de manœuvre en cas de difficultés de paiement

La banque prévoit également une procédure pour les clients rencontrant des difficultés à honorer leurs mensualités. Dans ce cas, l’établissement les invite à l’informer rapidement de leur situation financière.

🟢 À LIRE AUSSI : Voitures d’occasion en Algérie : pourquoi les acheteurs comparent davantage les prix, les photos et les sources

Si les raisons du retard s’avèrent justifiées, la BNA indique pouvoir accorder un délai supplémentaire, étudié et raisonnable, pour permettre au client de régulariser les montants restants.