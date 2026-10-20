Voiture de moins de 3 ans importée : comment la Douane utilise l’Argus pour fixer la valeur taxable

Pour une voiture de moins de 3 ans, la Douane algérienne calcule d’abord les taxes sur le prix réellement payé. Elle ne recourt à la cote Argus qu’en dernier recours, après avoir rejeté la valeur déclarée. Méthode, abattements, revente et pièces à fournir : voici ce qu’il faut savoir avant d’importer.

Importer une voiture de moins de 3 ans en Algérie : qui est éligible ?

Les particuliers résidents en Algérie, algériens ou étrangers, peuvent importer un véhicule de tourisme ou utilitaire d’occasion de moins de 3 ans. L’article 110 de la loi de finances 2020, plusieurs fois modifié, autorise ce dédouanement pour un usage personnel. Le décret exécutif n° 23-74 du 20 février 2023, publié au Journal officiel, en fixe les conditions et le contrôle de conformité.

Le régime vise les véhicules électriques, à essence ou hybrides essence-électrique, ce qui exclut le diesel. L’âge du véhicule ne doit pas dépasser trois ans, entre sa première mise en circulation et sa déclaration en douane. Les utilitaires concernés, fourgons, fourgonnettes et pick-up, ne doivent pas dépasser 3,5 tonnes en charge. Le particulier importe le véhicule sur ses devises propres.

Un résident ne peut importer qu’un seul véhicule d’occasion tous les trois ans, à compter de sa déclaration en douane. La Douane tient d’ailleurs un fichier national de ces opérations. Elle peut ainsi vérifier qu’un même particulier respecte ce rythme.

Revente avant 36 mois : combien faut-il rembourser à la Douane ?

Depuis la loi de finances 2025, un véhicule importé sous ce régime est incessible pendant 36 mois. Le délai court à compter de la date du dédouanement, et non de celle de l’immatriculation. Cette règle s’ajoute à la limite d’une importation tous les trois ans.

Une revente anticipée reste possible, à condition de rembourser l’avantage fiscal obtenu lors du dédouanement. Cet avantage correspond à l’abattement accordé, de 20 % à 80 % selon la motorisation. Le remboursement est total en cas de revente dans les 12 mois. Il passe à 66 % entre 12 et 24 mois, puis à 33 % entre 24 et 36 mois. Au-delà, aucun remboursement n’est exigé.

La loi impose au vendeur de rembourser l’avantage fiscal avant toute cession anticipée. L’acheteur d’une voiture importée a donc intérêt à vérifier sa date de dédouanement. Il est recommandé de se renseigner auprès des services des douanes avant toute transaction, afin d’éviter toute confusion.

Dédouanement automobile : le prix d’achat prime sur la cote Argus

La Douane calcule d’abord les droits sur la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix réellement payé. Elle y ajoute certains éléments, comme le fret, conformément au code des douanes. L’importateur justifie ce prix par une facture ou un contrat de vente. Il a donc tout intérêt à conserver ses preuves de paiement, comme un relevé de virement.

La Douane dispose aussi de bases de données de prix, dont la cote Argus des véhicules d’occasion. Selon une circulaire de la Direction générale des douanes du 23 mars 2023, ces prix servent de simple référence. Ils ne constituent jamais des valeurs administratives, mais un outil d’analyse des risques.

En cas d’écart important avec ces références, la Douane demande à l’importateur des justificatifs écrits. Il peut s’agir d’un document du vendeur, vérifiable auprès de son siège, ou de la preuve d’une vente promotionnelle. Sans justificatif, la Douane rejette la valeur déclarée et en notifie les motifs par écrit.

Elle applique alors les méthodes comparatives prévues par le code des douanes, dans un ordre précis. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité qu’elle recourt à la méthode dite « du dernier recours », fondée sur l’Argus. La circulaire justifie ce choix par la spécificité des importations de véhicules par les particuliers.

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Valeur Argus : comment la Douane calcule-t-elle les taxes ?

Dans cette méthode, la Douane part du prix de référence Argus de l’année de première mise en circulation. Elle retire la TVA étrangère, incluse dans ce prix, puis ajoute le fret. Avec une TVA de 20 %, prise en exemple par la circulaire, cela revient à multiplier la cote par 0,833.

Exemple : une voiture cotée 20 000 € donne 16 660 € après retrait de la TVA (20 000 × 0,833).

une voiture cotée 20 000 € donne 16 660 € après retrait de la TVA (20 000 × 0,833). Avec un fret de 300 € : la valeur de référence atteint 16 960 €.

la valeur de référence atteint 16 960 €. Base de calcul : la Douane applique ensuite les droits et taxes à ce montant, puis l’abattement prévu par la loi.

L’année de la cote ne correspond pas toujours à celle de la mise en circulation. La Douane retient alors l’année la plus proche et corrige le prix de 10 % par année d’écart. Elle le majore si la cote est plus ancienne que la voiture, et le minore dans le cas inverse.

La circulaire donne deux exemples, pour une cote de 20 000 € et 300 € de fret. Majorée de 10 %, la valeur de référence atteint 18 626 €. Minorée de 10 %, elle tombe à 15 294 €.

Voiture absente de l’Argus : comment sa valeur est-elle estimée ?

Certains modèles n’apparaissent pas dans la base des véhicules d’occasion. La Douane consulte alors la base des véhicules neufs, pour l’année de mise en circulation ou la plus proche. Elle applique un coefficient d’usure de 10 % par an, retire la TVA étrangère et ajoute le fret.

Si le modèle manque dans les deux bases, la Douane le compare à un véhicule aux caractéristiques proches. Elle cherche d’abord un modèle de la même marque, puis d’une autre marque. Cette comparaison porte sur les caractéristiques techniques, comme la motorisation et l’équipement.

L’Argus ne couvre que les voitures fabriquées ou vendues en Europe, aux normes européennes. Pour les autres marchés, notamment asiatiques et américains, la Douane consulte les sites des constructeurs et des concessionnaires. Elle s’appuie aussi sur les annonces en ligne, en déduisant la TVA étrangère et l’usure.

Ces évaluations font l’objet d’un signalement aux services du contrôle a posteriori, pour un examen approfondi. Les voitures de plus de 1 800 cm³, de valeur élevée, font aussi l’objet d’un contrôle approfondi systématique. Les acheteurs de ces modèles ont donc intérêt à garder un dossier de prix très complet.

Véhicules électriques, essence et hybrides : jusqu’à 80 % d’abattement

La loi de finances 2023 accorde une réduction des droits et taxes, selon le type de moteur et la cylindrée. Les véhicules électriques bénéficient de la réduction la plus forte. Les modèles à essence ou hybrides de grosse cylindrée profitent d’un avantage plus limité.

Véhicule électrique : réduction de 80 % des droits et taxes.

réduction de 80 % des droits et taxes. Essence ou hybride essence-électrique jusqu’à 1 800 cm³ : réduction de 50 %.

réduction de 50 %. Essence ou hybride au-delà de 1 800 cm³ : réduction de 20 %.

La réduction s’applique au taux cumulé des droits et taxes dus. Ce régime ne se cumule pas avec d’autres avantages fiscaux, comme celui du certificat de changement de résidence. Les taux restent en vigueur, les lois de finances suivantes n’y ayant pas touché.

Ils peuvent toutefois changer d’une loi de finances à l’autre. Il est recommandé de vérifier auprès du bureau de douane compétent avant tout achat à l’étranger, afin d’éviter toute confusion.

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Calcul des taxes : l’exemple d’une voiture achetée 10 000 €

La circulaire détaille un exemple, pour une voiture à essence de moins de 1 800 cm³ mise en circulation en 2021. L’importateur l’a achetée 10 000 €, avec 400 € de fret, soit une valeur en douane de 10 400 €. Au cours de l’euro du 28 mars 2023, cette valeur atteignait 1 525 470,96 DA.

Droit de douane (15 %) : 228 820,64 DA.

228 820,64 DA. TVA (19 % de la valeur et du droit de douane) : 333 315,40 DA.

333 315,40 DA. TCS (2 %) : 30 509,42 DA.

30 509,42 DA. PRCT (2 %) : 30 509,42 DA.

30 509,42 DA. Total avant abattement : 623 154,88 DA.

623 154,88 DA. Montant à payer après l’abattement de 50 % : 311 577,44 DA.

Cet exemple suppose que la Douane accepte le prix déclaré. Le montant réel varie selon le cours de l’euro le jour du dédouanement et les taux applicables au véhicule. Un tableau annexé à la circulaire précise ces taux par sous-position tarifaire.

Importation de véhicules : les documents exigés pour le dédouanement

Un commissionnaire en douane dépose le dossier au bureau d’entrée ou au bureau compétent pour la résidence de l’importateur. Le véhicule entre d’abord sous un titre de passage en douane, valable un mois et non prorogeable. Le bureau choisi pour le dédouanement doit y figurer dès l’entrée du véhicule.

Les véhicules non accompagnés, expédiés seuls, n’ont pas droit à ce titre de passage. Ils doivent obligatoirement être dédouanés au bureau d’entrée. Faute d’apurement du titre dans le mois, la Douane lance un avis de recherche sur le véhicule.

une copie de la pièce d’identité, ou de la carte de résident pour un étranger ;

un certificat de résidence ;

le certificat d’immatriculation étranger ou un document équivalent ;

la facture d’achat et/ou le contrat de vente, prouvant le transfert de propriété ;

un document de moins de 3 mois attestant le bon état de marche, établi par un organisme habilité du pays d’immatriculation ;

le rapport d’expertise de conformité d’un expert agréé par le ministère chargé des mines ;

une procuration notariée, si une autre personne que l’acquéreur importe le véhicule.

Si l’expert agréé constate une non-conformité, le véhicule doit être réexporté aux frais de l’importateur. Une fois le véhicule dédouané, il faut encore obtenir son immatriculation. Notre guide sur la carte grise d’une voiture importée détaille cette étape.

Faux barèmes et intermédiaires : les pièges à éviter avant d’acheter

La vigilance s’impose aussi face aux faux documents. Le 19 octobre 2026, la Direction générale des douanes a démenti un faux texte frappé de son logo. Ce document décrivait de prétendues conditions d’importation de véhicules. La DGD rappelle que ses annonces passent uniquement par son site et ses comptes certifiés sur Facebook, X et LinkedIn.

Des fichiers présentés comme un « barème Argus officiel de la Douane » circulent aussi sur internet. La DGD s’était engagée en 2023 à diffuser un document de prix tiré de l’Argus, mais seuls ses supports officiels font foi. Au dédouanement, comptent d’abord le prix payé et, à défaut, l’évaluation de la Douane.

Il ne faut pas non plus confondre ce régime avec celui des voitures de moins de 5 ans. Ce dernier concerne les Algériens qui rentrent définitivement au pays avec un certificat de changement de résidence. Le PLF 2027 prévoit d’ailleurs de nouvelles règles pour cette importation sous CCR.

Enfin, méfiez-vous des intermédiaires qui promettent une importation clés en main à prix cassé. Des escrocs ont déjà dépouillé des acheteurs avec de fausses importations de voitures. Privilégiez toujours un paiement traçable et un contrat écrit.

En pratique : conditions, abattements et démarches à retenir

Qui : particuliers résidents en Algérie, algériens ou étrangers, une importation tous les 3 ans.

particuliers résidents en Algérie, algériens ou étrangers, une importation tous les 3 ans. Véhicules : tourisme ou utilitaires de 3,5 tonnes au plus, de moins de 3 ans, électriques, essence ou hybrides essence-électrique.

tourisme ou utilitaires de 3,5 tonnes au plus, de moins de 3 ans, électriques, essence ou hybrides essence-électrique. Abattements : 80 % pour l’électrique, 50 % jusqu’à 1 800 cm³, 20 % au-delà.

80 % pour l’électrique, 50 % jusqu’à 1 800 cm³, 20 % au-delà. Base de calcul : prix réellement payé ; l’Argus n’intervient qu’en dernier recours.

prix réellement payé ; l’Argus n’intervient qu’en dernier recours. Revente : interdite pendant 36 mois après le dédouanement, sauf remboursement dégressif de l’avantage fiscal.

interdite pendant 36 mois après le dédouanement, sauf remboursement dégressif de l’avantage fiscal. Où : bureau de douane d’entrée ou bureau compétent pour la résidence, par un commissionnaire en douane.

bureau de douane d’entrée ou bureau compétent pour la résidence, par un commissionnaire en douane. Information officielle : le site douane.gov.dz et les comptes certifiés de la DGD sur Facebook, X et LinkedIn.

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