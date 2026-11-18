Votre voiture a dépassé l’âge limite pendant le transport ou au port ? La loi de finances 2027 lui offre une porte de sortie. Les Douanes pourront la dédouaner, contre une majoration de 3 % par mois de retard. Conditions, calcul et calendrier : voici ce qu’il faut savoir.

Voiture de moins de 3 ans hors délai : que prévoit la loi de finances 2027 pour le dédouanement ?

Un particulier peut importer une voiture de moins de trois ans. Mais le bateau tarde, le transit s’allonge, les formalités portuaires traînent. Le véhicule franchit alors la limite d’âge avant son dédouanement et reste bloqué sous douane.

La loi de finances 2027 règle ce cas. Les députés de l’Assemblée populaire nationale l’ont adoptée à la majorité le 16 novembre 2026. Elle autorise le dédouanement de ces véhicules, neufs ou d’occasion, sous conditions et moyennant une majoration.

Le gouvernement vise plusieurs objectifs. Il veut résorber le stock de voitures immobilisées en zone sous douane et désengorger les ports. Il entend aussi sécuriser juridiquement les importations et dégager une recette pour l’État.

Dédouaner une voiture qui a dépassé la limite d’âge : quelles conditions en 2027 ?

Première condition : la voiture respectait la condition d’âge le jour de son expédition directe vers l’Algérie. Un véhicule déjà trop vieux au départ ne profite donc pas de la mesure. La date d’expédition devient la date clé du dossier.

Seconde condition : le dépassement ne doit pas excéder six mois. Au-delà, la nouvelle règle ne s’applique plus. Le propriétaire retombe alors dans le cas d’un véhicule non conforme à la condition d’âge.

Le texte exige une expédition « directe » vers le territoire douanier algérien. Les Douanes devront préciser le cas d’un véhicule transbordé dans un port tiers, en Espagne ou en Italie par exemple.

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Pénalité de 3 % par mois : combien coûte le dédouanement d’une voiture hors âge ?

La majoration atteint 3 % des droits et taxes exigibles pour chaque mois de dépassement. Le texte compte aussi chaque fraction de mois comme un mois entier. Un seul jour de retard coûte donc 3 %, comme un mois complet.

Le plafond de six mois limite mécaniquement la facture. La majoration ne peut pas dépasser 18 % des droits et taxes, soit six fois 3 %. Le tableau ci-dessous, établi par la rédaction, résume les paliers.

Dépassement de l’âge limite Mois comptés Majoration 1 à 30 jours 1 3 % 1 mois et 10 jours 2 6 % 2 mois et 10 jours 3 9 % 4 mois et 1 jour 5 15 % 5 mois et 15 jours 6 18 % Plus de 6 mois — Dédouanement exclu

Exemple chiffré. Prenons une voiture dont les droits et taxes atteignent 1 200 000 DA. Elle dépasse l’âge limite de 2 mois et 10 jours. Les Douanes comptent trois mois, soit 9 % de majoration. Le propriétaire paie donc 108 000 DA de plus, pour un total de 1 308 000 DA.

Ce montant reste purement illustratif. Les droits réels dépendent de la valeur du véhicule, de sa cylindrée et de son carburant. Pour estimer la base, consultez notre guide sur la valeur taxable fixée avec l’Argus.

Reste une question pratique : à quelle date les Douanes arrêtent-elles le compteur ? Arrivée au port, dépôt de la déclaration ou liquidation des droits : les modalités d’application devront le préciser.

Voitures bloquées au port en Algérie : la nouvelle règle de dédouanement s’applique-t-elle ?

Oui. La loi vise aussi les véhicules introduits en Algérie avant sa publication au Journal officiel. Leurs propriétaires pourront les régulariser aux mêmes conditions que les importations futures. La voiture doit avoir respecté la condition d’âge à l’expédition, et la majoration de 3 % par mois s’applique.

Le gouvernement justifie cette régularisation par les retards de la logistique internationale, du transit et des formalités portuaires. Ces voitures immobilisées accumulent aussi des frais de magasinage et de surestaries pour leurs propriétaires.

Le plafond de six mois s’applique donc aussi à ces véhicules déjà arrivés. Une voiture qui a dépassé l’âge limite de plus de six mois ne pourra pas profiter de la mesure. Pour les autres, la majoration reste plafonnée à 18 % des droits et taxes.

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Quels documents fournir à la douane pour prouver la date d’expédition de la voiture ?

Tout le dossier repose sur la date d’expédition. Pour un envoi par bateau, le connaissement maritime porte la date d’embarquement du véhicule. Gardez aussi la facture d’achat et le certificat d’immatriculation étranger, qui indique la date de première mise en circulation.

La loi ne dresse pas la liste des pièces exigées. Une note d’application des Douanes algériennes devrait préciser ce point.

Après le dédouanement, la procédure habituelle reprend. Le véhicule passe le contrôle de conformité aux Mines. Son propriétaire peut ensuite demander la carte grise d’une voiture importée.

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Dédouanement des voitures hors âge : quand la loi de finances 2027 entre-t-elle en vigueur ?

Les députés ont voté le texte au terme de 41 jours d’examen. Le député Fares Rahmani proposait de porter la tolérance à un an. Il a retiré son amendement après les explications de la commission des finances. L’article reste donc inchangé, avec un plafond de six mois.

Le texte passe maintenant devant le Conseil de la nation. Le président de la République signe ensuite la loi, puis le Journal officiel la publie. Elle s’applique en principe à partir du 1er janvier 2027.

D’ici là, les Douanes ne peuvent pas appliquer la nouvelle règle. Les propriétaires concernés doivent attendre la publication du texte. D’autres mesures concernent l’automobile : retrouvez les grands changements prévus par le PLF 2027.

FAQ : dédouanement d’une voiture de moins de 3 ans qui a dépassé l’âge limite

Ma voiture a dépassé l’âge limite au port : puis-je encore la dédouaner ?

Oui, à partir de l’entrée en vigueur de la loi de finances 2027. La voiture doit avoir respecté l’âge limite le jour de son expédition directe vers l’Algérie. Le dépassement ne doit pas non plus excéder six mois.

Combien coûte la pénalité de 3 % par mois ?

La majoration représente 3 % des droits et taxes exigibles, pour chaque mois de dépassement. Pour 1 200 000 DA de droits et taxes, chaque mois ajoute 36 000 DA. La facture plafonne à 18 %, soit 216 000 DA dans cet exemple.

Un seul jour de retard compte-t-il comme un mois entier ?

Oui. La loi applique la majoration par mois ou fraction de mois de dépassement. Un retard de 1 mois et 2 jours coûte donc 6 %, comme deux mois complets.

Que se passe-t-il si le dépassement dépasse six mois ?

La voiture ne profite pas de la mesure. Le texte ne prévoit aucun délai supplémentaire, même contre une majoration plus élevée. Le propriétaire reste alors face à un véhicule non conforme à la condition d’âge.

Les voitures déjà bloquées au port sont-elles concernées ?

Oui. La loi couvre aussi les véhicules arrivés en Algérie avant sa publication au Journal officiel. Elle leur applique les mêmes conditions, dont le plafond de six mois et la majoration de 3 % par mois.

La mesure vise-t-elle aussi les voitures neuves ?

Oui. Le texte concerne les véhicules neufs comme d’occasion, dès lors qu’ils dépassent la condition d’âge. Les particuliers qui importent une voiture de moins de trois ans restent les premiers concernés.

Quels papiers garder pour prouver la date d’expédition ?

Gardez le connaissement maritime, qui porte la date d’embarquement. Conservez aussi la facture d’achat et le certificat d’immatriculation étranger. Les Douanes doivent encore préciser la liste exacte des pièces acceptées.

À partir de quand la mesure s’applique-t-elle ?

Le Conseil de la nation doit encore voter la loi de finances 2027, avant sa publication au Journal officiel. Elle s’applique en principe à partir du 1er janvier 2027. D’ici là, les Douanes ne peuvent pas appliquer la nouvelle règle.