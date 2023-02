Les voitures électriques sont des véhicules qui sont alimentés par des batteries électriques plutôt que par des moteurs à combustion interne. L’Algérie est un pays en développement qui s’intéresse de plus en plus aux véhicules électriques et hybrides.

Une voiture électrique 100% écologique qui fonctionne sur une alimentation de 220 volts disponible directement au sein des domiciles et qui possède, aussi, un générateur de gaz. Voilà le projet que propose le technicien qui s’exprime dans cette vidéo. La voiture, exposée lors d’un salon spécialisé a attisé la curiosité des visiteurs, interloquant grâce à son concept.

La transformation de cette voiture n’est pas une opération compliquée sur le plan technique mais plutôt une « transformation ». Il s’agit simplement de remplacer le moteur à essence par un générateur électrique, capable de recharger la batterie pendant les pauses nécessaires pour parcourir 150 kilomètres.

Selon l’homme, le coût de cette voiture devrait être abordable car celle-ci n’a pas besoin de batteries souvent fabriquées avec des matériaux coûteux . En plus, ce générateur électrique fonctionne avec du gaz, qui produit moins de pollution que l’essence et préserve l’environnement.

Néanmoins, il explique que cette voiture n’est qu’un prototype même s’il ambitionne de concrétiser le projet à l’avenir.

Voitures électriques en Algérie : plusieurs bornes de recharge prochainement

Le gouvernement a récemment pris des mesures pour encourager leur utilisation, notamment une réduction de jusqu’à 80 % des taxes douanières sur l’importation de ces véhicules.

Le ministre de l’Énergie, Mohammed Arkab, a également annoncé que le gouvernement avait l’intention de mettre en place 1 000 bornes de recharge pour les véhicules électriques d’ici 2025 dont 200 à 300 points de recharge prochainement. Pour ce faire, la Société nationale de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) sera chargée de l’installation progressive de ces bornes.

Les bornes de recharge seront situées dans des endroits stratégiques tels que les aires de repos des autoroutes, les grands axes routiers et les parkings des grandes surfaces.

Enfin, les autorités algériennes ont également annoncé que les stations-service de la compagnie Naftal seraient équipées des dernières technologies pour permettre une recharge complète des véhicules électriques en moins de 30 minutes.