Voiture-bélier en Allemagne : l’acte héroïque d’un Algérien après une attaque meurtrière

Un drame a secoué le centre-ville de Leipzig lorsqu’un véhicule a percuté la foule, faisant deux morts et plusieurs blessés. Au milieu du chaos, Abderrahim T., un chauffeur de taxi d’origine algérienne, est intervenu immédiatement pour immobiliser le conducteur.

Cet accident dramatique a eu lieu ce lundi 4 mai. Un conducteur allemand de 33 ans a percuté la foule avec son véhicule, tuant deux personnes et en blessant plusieurs autres. Le drame s’est produit en plein cœur d’une zone piétonne très fréquentée.

Alors que la foule cédait à l’effroi, Abderrahim T. est intervenu avec détermination. Ce citoyen algérien a fait preuve d’un courage rare en faisant ce qu’il jugeait juste et nécessaire pour protéger les autres.

L’acte héroïque d’un Algérien salué en Allemagne

Lundi, aux environs de 16h46, un drame s’est produit près de l’église Saint-Thomas. Abderrahim T., chauffeur de taxi en attente de clients, a été le témoin impuissant de la scène : Jeffrey K., âgé de 33 ans, circulant à vive allure à bord d’un VW Taigo, a violemment percuté une passante avant de finir sa course dans des poteaux : « Il l’a renversée juste devant moi », confie ce père de trois jeunes enfants, encore sous le choc.

Dans le chaos des cris et des secours, une scène atroce se déroule : deux victimes, âgées de 77 et 63 ans, sont entraînées par la voiture en fuite. C’est à cet instant qu’Abderrahim T. fait preuve d’une présence d’esprit remarquable en refusant de céder à la panique.

« Je suis sorti immédiatement, j’ai couru vers la voiture et j’ai essayé de briser la vitre. Le gars tenait un papier contre la vitre avant de ramper vers le siège passager. J’ai couru de l’autre côté en continuant de hurler jusqu’à ce qu’il ouvre », raconte-t-il à la presse.

Arrivé en Allemagne il y a 18 ans

Lorsque la course meurtrière s’est enfin achevée, Abderrahim T. n’a pas hésité. Pour s’assurer que le conducteur ne redémarre pas, il l’a forcé à sortir de son véhicule, neutralisant ainsi toute menace de nouvelles victimes : « Là, je l’ai saisi par la main et je l’ai sorti de la voiture. Il était sur le ventre, et je l’ai maintenu au sol avec mon genou jusqu’à ce que la police lui passe les menottes ».

Une fois le conducteur hors d’état de nuire, Abderrahim T., arrivé en Allemagne il y a 18 ans, a fait preuve d’une intégrité remarquable en s’interposant pour le protéger de la foule. Selon une source citant l’AFP, il a empêché les passants en colère de s’en prendre physiquement à l’individu.

Selon le quotidien allemand Bild, le ressortissant algérien est intervenu instantanément. Sans la moindre hésitation, il a quitté son véhicule pour affronter le chauffard et l’immobiliser au sol.

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