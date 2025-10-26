« Voilà que l’Algérie entre en scène » : Zemmour instrumentalise le cambriolage du Louvre

Suite au cambriolage du musée du Louvre, le chef du parti Reconquête, Eric Zemmour, a déclaré que cette affaire symbolisait la manière dont « l’immigration vole la civilisation française« . Il instrumentalise le profil des deux suspects interpelés — originaires de Seine-Saint-Denis, dont l’un tentait de fuir vers l’Algérie et l’autre vers le Mali — pour cibler plus largement l’immigration en France, et en particulier la communauté algérienne à l’hexagone.

Dimanche dernier, le célèbre musée parisien a été le théâtre d’un cambriolage digne d’un scénario hollywoodien. En seulement sept minutes, quatre individus ont réussi à s’introduire dans le Louvre et à dérober huit bijoux royaux de la Couronne française, et ce avant de s’enfuir avec le butin estimé à 88 millions d’euros.

Suite à l’interpellation de deux suspects du cambriolage du Louvre, et à quelques heures seulement de l’annonce du parquet de Paris, Eric Zemmour a sauté sur l’occasion pour faire de cette affaire son nouveau cheval de bataille.

Eric Zemmour instrumentalise le cambriolage du Louvre et s’en prend aux Algériens

Sur France 3, le chef du parti Reconquête a vu dans le profil des suspects un exemple « du djihad quotidien« . Sur X, il a résumé sa thèse : « l’immigration nous vole les bijoux de la couronne. En bref, notre civilisation« .

Le cambriolage du Louvre est devenu, pour Éric Zemmour, l’occasion d’assimiler l’immigration à une « armée d’occupation » délinquante. S’appuyant sur le profil des suspects (un Algérien et un Malien), le président de Reconquête a affirmé que cet événement prouvait l’existence d’un « Djihad du quotidien« .

Il a mis en parallèle le vol des « trésors de la France » avec d’autres crimes (meurtre de Lola, viols, trafic de drogue) pour dénoncer une série de « pillages visant la civilisation française« , ciblant implicitement toute la communauté algérienne : « Voilà que l’Algérie entre en scène dans le vol au Musée du Louvre !« .

Voilà que l’Algérie entre en scène dans le vol au Musée du Louvre ! L’immigration nous vole les bijoux de la Couronne. En bref, notre civilisation. C’est le djihad du quotidien. Dans l’allégorie, difficile de faire mieux. pic.twitter.com/C6GDHFDjGB — Eric Zemmour (@ZemmourEric) October 26, 2025

Le profil des deux suspects du braquage du Louvre se précise

Deux hommes d’une trentaine d’années, déjà connus des services de police et de la justice, ont été interpellés et placés en garde à vue samedi soir, dans le cadre de l’enquête sur le cambriolage du musée du Louvre. Ils sont considérés comme des « suspects principaux » et seraient deux des quatre auteurs de l’opération.

Suite à cette opération, le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a félicité les enquêteurs pour l’arrestation, réaffirmant sa confiance totale.

Affaire du #Louvre: j’adresse mes plus vives félicitations aux enquêteurs qui ont travaillé sans relâche comme je le leur ai demandé et qui ont toujours eu toute ma confiance. Les investigations doivent se poursuivre en respectant le secret de l’enquête sous l’autorité de la… — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) October 26, 2025

À l’heure actuelle, le rôle précis des deux suspects dans le cambriolage du Louvre demeure inconnu. L’enquête doit déterminer s’ils faisaient partie du commando de quatre auteurs, s’ils étaient des complices ou s’ils agissaient en tant que commanditaires. Ces deux suspects restent par ailleurs présumés innocents.

