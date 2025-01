Voilà pourquoi Mahrez est meilleur que Zidane, selon un ex-international anglais

Un ex-international anglais s’enflamme pour Riyad Mahrez. Il estime que le capitaine de l’équipe d’Algérie est meilleur que… Zinedine Zidane

Les passionnés du ballon rond sont unanimes à dire que Riyad Mahrez fait partie des meilleurs joueurs de l’histoire de l’équipe d’Algérie. Ayant fait ses preuves dans le haut niveau en Europe et avec la sélection national, le natif de Sarcelles est doté d’une technique hors pair.

L’un de ses points forts, c’est évidemment l’excellent contrôle de balle. D’ailleurs, on le surnomme le roi du contrôle. Un ex-international anglais s’enflamme pour Mahrez, au point de faire une folle comparaison, en estimant que le capitaine des Verts est meilleur que Zinedine Zidane.

Lors d’une émission sportive diffusée sur le média « The rest is football » et présentée par la légende du football anglais, Gary Lineker, Micah Richards a été interrogé quel joueur a la meilleure première touche de balle. Sans hésitation, il a répondu par Mahrez.

« Cela peut paraître ridicule de dire que Riyad Mahrez a une première touche de balle supérieure à celle de Zinedine Zidane, mais je pense vraiment que Mahrez est meilleur », estime-t-il.

Cela a surpris Alan Shearer, présent sur le plateau. « Tu me surprends vraiment, comment tu peux aller à l’encontre de Zinédine Zidane qui était monstrueux ! Berbatrov et Mahrez sont deux bons joueurs, si ce n’est des très très bons joueurs, mais Zidane quand même ! », a-t-il répondu à Richards.

Mais l’ancien latéral droit de Manchester City a tenu être plus précis en ajoutant : « Les gens vont croire que je pense que Mahrez est un meilleur footballeur que Zidane, mais non, Zidane est pour moi le meilleur, mais en ce qui concerne la première touche de balle, je pense vraiment que Mahrez est supérieur ».

Micah Richards (36 ans) a fait sa formation à Manchester City, club dans lequel il a évolué en pro entre 2005 et 2014. C’est un ex-latéral droit de l’équipe d’Angleterre entre 2006 et 2012 (13 sélections, 1 but).

🗣️ @AlanShearer: « How can you go against him? Zidane was outrageous! »

Zidane, Mahrez & Berbatov’s first touches were all unreal, the question is… pic.twitter.com/fsqiqTjIcM

— The Rest Is Football (@RestIsFootball) January 15, 2025