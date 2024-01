« Voila pourquoi j’ai décidé de rester en équipe d’Algérie », Belmadi

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a accordé une longue interview au site officiel de la CAF. Après avoir parlé de la CAN-2023, il explique, pour la première fois, la raison pour laquelle il a décidé de rester à la tête de la sélection nationale après la grande désillusion de 2022.

Pour une énième fois, Belmadi affirme que les Verts ne sont pas favoris pour la CAN-2023. Mais il n’en demeure pas moins que lui et ses joueurs sont en Côte d’Ivoire afin de réaliser le meilleur résultat possible.

« C’est une immense fierté de représenter mon pays et de diriger cette équipe nationale dans des compétitions incroyables comme la CAN et en même temps, c’est une énorme responsabilité car nous sommes un pays de football et nous avons une population qui aime le football et surtout le équipe nationale et nous avons donné beaucoup de joie à notre peuple lorsque nous avons remporté la CAN en 2019. On l’a déçu lors de la dernière édition de la CAN, on a à cœur de rectifier le tir en Côte d’Ivoire ». Dira-t-il d’emblée.

Et d’ajouter : « Nous ne pouvons pas dire que nous sommes les favoris de cette compétition, non. Nous n’avons pas participé à la dernière Coupe du Monde, qui était notre objectif principal depuis 2019. Nous ne pouvons pas dire que nous allons triompher en Côte d’Ivoire, mais nous pouvons dire que nous nous sommes préparés à donner le meilleur de nous-mêmes et à performer dans cette compétition et à aller le plus loin possible ».

Pourquoi Belmadi a décidé de rester après la désillusion face au Cameroun ?

Malgré la grande désillusion d’un certain 29 mars 2022, en se faisant éliminés face au Cameroun pour la Coupe du Monde-2022, Djamel Belmadi a décidé tout de même de rester. Et ce, malgré la grande pression de certains spécialistes qui avaient réclamé son départ.

« Tout d’abord, la passion du football. L’amour que j’ai pour mon pays et bien sûr après 2019 jusqu’à aujourd’hui, j’ai eu quelques opportunités d’aller ailleurs pour avoir peut-être un meilleur contrat. Mais l’amour que j’ai pour mon pays, les joueurs surtout les plus expérimentés avec lesquels j’ai commencé à travailler depuis 2018 et le plus jeune qui est arrivé avec des joueurs nouveaux et de qualité, je les aurais trahis si j’étais sorti après ces deux résultats décevants lors de la dernière CAN et de l’élimination pour la Coupe du Monde. Donc, à cause de cette fidélité, je ne veux pas m’en tenir à ces deux derniers résultats décevants ». S’est-il expliqué.

Le driver des Verts à pour ambition de se racheter lors des prochaines échéances. « Je veux faire quelque chose et donner quelque chose pour mon pays. Si je sens que je n’étais pas l’homme qui peut faire quelque chose pour cette équipe nationale (je n’ai bien sûr aucune garantie), je le ferai par moi-même et si je sens que je n’ai pas eu la confiance de mon pays et du les gens de la fédération, je vais partir mais c’était le contraire. Ils me demandaient tous de continuer, de rester, de faire de mon mieux et d’apporter de la joie au pays ».